Tras conocer el voto del joven deportista, el candidato Gutiérrez le agradeció por el apoyo, del que dijo sentir orgullo, a través de su cuenta de Twitter. “No defraudaré la confianza que me das. Me comprometo a hacer una Colombia diferente, justa, en orden y con oportunidades para que muchos jóvenes como tú puedan subir montañas que los lleven a la cima, a cumplir sus sueños”, señaló el aspirante a la Casa de Nariño.

Esta no es la primera vez que Egan hace pública su opinión sobre la política colombiana. De hecho, en días pasados afirmó que no era ni de izquierda ni de derecha e, incluso, aclaró que no le gustan “los extremos”. “Claramente en este me dirán que soy un tibio”, insistió el pedalista hace tan solo tres semanas, aunque este miércoles hizo oficial su respaldo al candidato de derecha.

Pese a que hasta ahora no se ha pronunciado Gustavo Petro, el candidato de izquierda sí compartió un trino de un ciudadano que señala que, supuestamente, el equipo del que hace parte Egan Bernal –INEOS– “se dedica a la exploración y explotación petrolera promoviendo el uso del FRACKING que defiende @FicoGutierrez”.