Y aunque Medicina Legal aún no ha brindado ningún reporte oficial sobre el estado del cuerpo de la menor, se presume que esta también habría sido víctima de abuso sexual.

“Desde la administración de Car Center repudiamos y condenamos los hechos acontecidos en la madrugada del 8 de diciembre del 2023 en inmediaciones de nuestras instalaciones. C ondenamos rotundamente y hacemos público que el señor Harold Andrés Echeverry (...), quien se desempeñó como vigilante de nuestra empresa y que se encuentra prófugo de la justicia, se dio a la fuga en un vehículo tipo motocicleta marca Discover de placa EQP 37D, perteneciente a nuestra empresa”, señala el documento.

“Pero el dueño del taller no tiene culpa. La gente se pasa”; “qué culpa tiene el dueño del taller? Parranda de gamines”; “oiga, la ignorancia es atrevida, o sea que si dejan un muerto en la entrada de mi casa, me deben de matar a piedra? Hasta él mismo llamó a la Policía porque había sangre ahí”; “violencia con violencia no corresponde. Entiendo el enfado de la gente, repudiable el crimen, pero el dueño del taller ni culpa tendrá. Mesura en medio de lo horrendo y execrable hecho”, dicen algunos de los comentarios dejados por los internautas en la red social X.

Las autoridades de Cali están ofreciendo hasta $100 millones de pesos de recompensa para quien brinde información que conduzca a la captura de Harold Andrés Echeverry Orozco.