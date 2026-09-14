‘Colombia: fábrica de niños trans’: de qué trata el documental y por qué Samuel Adrián fue arrestado

Samuel Adrián, creador de contenido mexicano y director del documental Colombia: fábrica de niños trans, fue detenido el domingo 13 de septiembre en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, en cumplimiento de una orden judicial emitida por un juzgado de Cali. La medida que se hizo efectiva en el aeropuerto no corresponde a una investigación penal por las afirmaciones de su documental. Se trata de una sanción por desacato dentro de una acción de tutela presentada por el médico Mario Angulo, a quien Adrián menciona en la producción y en publicaciones posteriores. En contexto: “Llegó la hora de legislar; en mi Gobierno, los niños son sagrados”: Abelardo defiende a activista arrestado, ¿quién es? La sanción contempla 10 días de arresto y una multa equivalente a 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Pero para entender por qué Adrián terminó privado de la libertad, hay que regresar varios meses atrás, cuando comenzó a defender públicamente el contenido de una investigación que mostraría qué ocurre con algunos menores que reciben tratamientos relacionados con la transición de género.

¿De qué trata ‘Colombia: fábrica de niños trans’?

De entrada, el titular aborda un tema polémico: la producción presenta testimonios de personas que iniciaron una transición de género y posteriormente decidieron detenerla o revertir parte del proceso. Entre ellos está Laura, una joven de 23 años que fue sometida a los 15 años a una mastectomía (masculinización torácica) tras una consulta en la Fundación Valle del Lili. Laura sostiene que su inconformidad corporal no correspondía a una disforia genuina, sino que estaba relacionada con abusos sexuales que sufrió en su infancia, entre los 5 y 7 años. Según su testimonio, ese antecedente no fue tenido en cuenta por el equipo médico y la intervención le dejó una imposibilidad permanente para amamantar. También se presenta la historia de Andrés, quien relata que la influencia de las redes sociales y el activismo lo llevó a iniciar una hormonización cruzada antes de detener su transición y enfrentar las consecuencias psicológicas que le dejó el proceso.

En su análisis estructural, la obra reconstruye antecedentes históricos e intereses económicos, recordando el caso experimental de 1982, donde a un bebé de seis meses se le practicó una vaginoplastia tras ser atacado por un perro, hecho que derivó en la Sentencia T-477 de 1995 de la Corte Constitucional. Asimismo, sostiene que la reasignación de sexo responde a un mercado global multimillonario impulsado por la industria farmacéutica y médica. Finalmente, critica la presión ejercida en Colombia por sectores LGBTIQ+ y proyectos como la Ley Integral Trans, alertando sobre intentos de eliminar restricciones de edad para tratamientos hormonales y quirúrgicos en niños sin la debida intervención de la patria potestad. Actualmente, el documental suma más de 3,5 millones de visualizaciones en YouTube, donde continúa disponible para el público.

El litigio judicial entre Samuel Adrián y el médico Mario Angulo

Colombia: fábrica de niños trans fue publicado en YouTube el 17 de mayo de 2026. En la descripción de la producción, Samuel Adrián la presenta como “un documental de investigación que expone el avance de la agenda trans en menores dentro de Colombia y las consecuencias culturales, médicas y sociales que esto podría tener para las nuevas generaciones. Tras generar millones de vistas, debate internacional e incluso intentos de censura y acciones legales para silenciar su difusión, este documental se lanza ahora en acceso abierto para todo el mundo”

Adrián sostiene que su intención es poner en discusión qué información reciben los padres, cuáles son las consecuencias que pueden tener determinados tratamientos y qué decisiones se están tomando cuando los pacientes son menores de edad. El documental, además, plantea interrogantes sobre la capacidad de un niño o adolescente para participar en decisiones médicas que pueden tener consecuencias permanentes. Puede leer: ¿Cómo se transforman los cuerpos? El documental cuestiona los protocolos utilizados en la atención de niños y adolescentes que presentan disforia de género y pone el foco en los tratamientos hormonales, los bloqueadores de la pubertad y otras intervenciones médicas. La investigación también incluye entrevistas y grabaciones relacionadas con el médico Mario Angulo, profesional vinculado a la atención de género en la Fundación Valle del Lili, en Cali. Ese material fue el centro de la disputa judicial. En sus publicaciones, el documentalista ha señalado que durante la investigación obtuvo grabaciones en las que el médico Mario Angulo habla sobre procedimientos realizados a menores, esas grabaciones muestran conversaciones sobre tratamientos que pueden tener consecuencias como infertilidad, cambios en el desarrollo óseo y otros efectos que considera permanentes.

Las razones del desacato y la decisión del creador de contenido de viajar a Colombia

La disputa judicial entre Samuel Adrián y el médico Mario Angulo comenzó antes del estreno abierto del documental en YouTube. Según la Fundación Nueva Democracia, que asumió la representación de Adrián en Colombia desde diciembre de 2025, Angulo presentó una acción de tutela por contenidos relacionados con su participación en Colombia: fábrica de niños trans. El 6 de mayo del 2026, Adrián explicó en sus redes sociales que el proceso judicial no implicaba retirar toda la producción. El fallo de segunda instancia se refería a partes concretas del documental relacionadas con Mario Angulo y a una entrevista en la que aparecía el médico, por lo que su equipo modificó algunos fragmentos. Sin embargo, Angulo consideró que la orden judicial seguía sin cumplirse y pidió que se impusieran sanciones por desacato.

El médico había acudido nuevamente al juzgado para pedir sanciones en su contra: “Lo que él quiere es que me arresten y me metan a la cárcel. ¿Por qué? Pues porque no quiere que el mundo se entere de lo que está haciendo en la clínica de género. No quiere que el mundo se entere de que le está cambiando el sexo a los niños. No quiere que el mundo se entere de que le está diciendo a los papás de niños confundidos que qué prefieren, un hijo trans o un hijo muerto”, dijo Samuel Adrián en un video publicado en su cuenta de Instagram. En esa misma publicación anunció que el documental sería estrenado el 17 de mayo y que estaría disponible para todo el público: “Yo les prometí hace unos meses que este documental iba a estar abierto para todo el mundo. Y este mes eso va a ser realidad”, aseguró. Y en la descripción del documental puso “Tras generar millones de vistas, debate internacional e incluso intentos de censura y acciones legales para silenciar su difusión, este documental se lanza ahora en acceso abierto para todo el mundo”, en referencia a las denuncias que recibió. La orden de arresto llegó después del estreno, el 28 de mayo, Adrián volvió a sus redes sociales para contar que había recibido una notificación del juzgado de Cali: “Me acaba de llegar una notificación del juzgado de Cali en donde se le ordena a la Policía Nacional de la República de Colombia que proceda a arrestarme”, dijo. “Porque hice públicas las grabaciones en donde el doctor Mario Angulo me contó sobre cómo los procedimientos a los que sometía a los menores de edad los dejaban infértiles, con huesos desgastados y sin desarrollarse plenamente”, agregó.

En el mismo video de mayo, Adrián sostuvo que la orden constituía un ataque contra su libertad y anunció que sus abogados trabajarían en su defensa: “Yo no cometí ningún delito y no me voy a quedar de brazos cruzados”, afirmó. Tres meses después, decidió viajar a Colombia pese a saber que la orden de arresto seguía vigente. Antes de abordar el avión en Panamá, volvió a hablar sobre la posibilidad de ser detenido, pues sabía que podía perder temporalmente su libertad al entrar al país, pero decidió hacerlo de todas formas. Su argumento fue que los días de arresto serían temporales, mientras que las consecuencias de algunos tratamientos que él cuestiona en su documental podrían acompañar durante años a los menores involucrados. Le puede interesar: ¿Cambio de reglas? Gobierno prepara decreto para que tutelas contra el presidente vuelvan al Consejo de Estado

Samuel Adrián fue detenido al llegar al aeropuerto El Dorado

El domingo 13 de septiembre, esa advertencia se hizo realidad. Samuel Adrián aterrizó en Bogotá y agentes de la Policía hicieron efectiva la orden judicial. Fue trasladado a una dependencia policial ubicada en el aeropuerto para iniciar el cumplimiento de la sanción. Antes de abordar en Panamá el vuelo de conexión hacia Bogotá, Adrián dejó grabado un video: “Si estás viendo este video es porque fui arrestado en Colombia”, dijo al comienzo de la grabación. En el mensaje sostuvo que esperaba cumplir 10 días de arresto y pagar una multa por haberse negado a retirar el documental: “Si estos 10 días de arresto sirven para que más personas conozcan lo que está ocurriendo, para darle luz a las verdaderas víctimas y para que más padres abran sus ojos, pues entonces, que así sea”, concluyó.

Por parte de la Cancillería de México, informó este lunes 14 de septiembre, que brinda asistencia consular al creador de contenido y que su equipo legal ya está atendiendo el caso. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.