Viajar a Israel sin visa: Colombia y el acuerdo de reciprocidad en detalle

Desde este mes los ciudadanos de Israel pueden viajar a Colombia sin visa y los colombianos también pueden viajar a Israel sin ese requisito. La medida hace parte del acuerdo de reciprocidad entre ambos países. En contexto: Colombia abrirá embajada en Jerusalén y eliminará requisito de visa con Israel Eso sí, quitar la visa no significa que los viajeros puedan simplemente empacar las maletas y presentarse en el aeropuerto. Además del pasaporte, los colombianos que quieran visitar ese país deben tramitar la autorización electrónica ETA-IL, un permiso obligatorio para quienes estén exentos del requisito de visa. La autorización puede tener una vigencia de hasta dos años o hasta la fecha de vencimiento del pasaporte, lo que ocurra primero, y permite realizar visitas de hasta 90 días. Las autoridades recomiendan solicitarla con anticipación y utilizar únicamente el portal oficial dispuesto por Israel para este trámite. “Nos complace anunciar que, tras conversaciones mantenidas entre el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula Escobar, ambos países han acordado eximir mutuamente del requisito de visado a partir del 1 de septiembre”, se lee en la cuenta oficial del Estado de Israel en X.

Una decisión que ya estaba acordada

Aunque la entrada en vigor de la medida se confirmó esta semana, la decisión había sido anunciada desde mediados de julio. Desde entonces, ambos gobiernos acordaron avanzar en la eliminación del requisito de visa entre los dos países, además de otros pasos para restablecer las relaciones diplomáticas y económicas.

¿Qué pasó con las visas entre Colombia e Israel?

La eliminación del requisito de visa representa un cambio frente a las medidas adoptadas durante el deterioro de las relaciones entre ambos gobiernos.

Hasta mediados de 2025, los colombianos podían viajar a Israel por turismo sin visa y permanecer hasta 90 días. El panorama cambió después de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel. A partir del 14 de mayo de 2025, Israel comenzó a exigir la visa de turismo B-2 a los ciudadanos colombianos. La respuesta de Colombia llegó semanas después. En julio de 2025, la Cancillería estableció como medida de reciprocidad el requisito de visa para los ciudadanos israelíes que pretendieran ingresar al país para estancias de corta duración. Cabe recordar que Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel el 2 de mayo de 2024, por decisión del entonces presidente Gustavo Petro, en medio del deterioro de los vínculos tras el inicio de la guerra en Gaza. Meses antes, Petro había llamado a consultas a la embajadora colombiana en Tel Aviv por el genocidio en Gaza. En junio de 2024 salió el embajador de Israel en Bogotá, aunque se mantuvieron algunas funciones consulares y comerciales. Pero se terminaron de romper tras la interceptación de parte de Israel de la flotilla humanitaria Global Sumud, en la que fueron detenidas activistas colombianas. El reacercamiento entre Colombia e Israel no ha estado exento de críticas. Uno de los principales puntos de controversia es el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, contra quien la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con la situación en Gaza. En este nuevo escenario, el gobierno de De la Espriella busca recomponer los vínculos con ese país no solo en materia diplomática, sino también económica.

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