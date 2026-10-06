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¿De “centro derecha” y dos votos por Petro? Claudia López dice que la “castigaron” por su elección

Sus declaraciones se conocen después del reciente acercamiento entre ambos dirigentes y en medio de conversaciones sobre una posible unidad de sectores progresistas de cara a 2027.

  • La exalcaldesa de Bogotá dio estas declaraciones durante un evento organizado por una universidad en Estados Unidos. Foto: Colprensa
    La exalcaldesa de Bogotá dio estas declaraciones durante un evento organizado por una universidad en Estados Unidos. Foto: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
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En medio de una intervención en una universidad de Estados Unidos, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, reivindicó su apoyo electoral a Gustavo Petro y aseguró que no se arrepiente de haber votado por él en las presidenciales de 2018 y 2022.

Durante un panel realizado en la Universidad de Georgetown, López habló sobre su ubicación ideológica dentro del espectro político colombiano y sostuvo que fue una de las pocas figuras de centro que respaldó al hoy exmandatario en las urnas.

“Lo único en la centro derecha fui yo misma. Y me castigaron porque voté en segunda vuelta cuando perdimos. Voté por Petro en 2018, voté por Petro en 2022. Y no me arrepiento de esa decisión”, afirmó la exalcaldesa durante su intervención.

Su afirmación es controvertida, sobre todo porque a López se le conoce más por estar alineada con la centroizquierda. Y más cuando hace algunas semanas estuvo reunida con el expresidente Gustavo Petro.

La foto con Gustavo Petro

Las palabras de la exalcaldesa se conocen luego de la controversia que generó una fotografía publicada por Petro en su cuenta de X, en la que ambos aparecen abrazados.

Durante ese encuentro, los dos dirigentes buscaron dejar atrás diferencias que mantuvieron durante años, entre ellas las relacionadas con el Metro de Bogotá, y conversaron sobre la posibilidad de construir acuerdos políticos para las elecciones regionales del próximo año.

Incluso, según conoció este diario, en la reunión se planteó la posibilidad de una consulta para definir una candidatura única a la Alcaldía de Bogotá y se discutieron eventuales alianzas en otras regiones del país.

No obstante, el exmandatario aseguró que todo estaba enmarcado bajo el eslogan de la lucha en contra de la “extrema derecha”. Dijo en su momento que es la “hora de la máxima unidad ante la antidemocracia y la antipatria”.

López, por su parte, respondió que era momento de dejar atrás años de “sectarismo y señalamientos infundados” y habló de la necesidad de “reconstruir puentes, confianza y propósitos”.

El acercamiento marca un nuevo capítulo en la relación política entre ambos. Aunque López respaldó a Petro en las presidenciales de 2018 y 2022, en los últimos años mantuvo fuertes diferencias con varias de sus decisiones y con sectores del petrismo, que llegaron a atacarla directamente a ella y a su esposa, Angélica Lozano.

Ahora, con Petro fuera de la Casa de Nariño y con el país enfocado en las elecciones regionales de 2027, la exalcaldesa parece enviar una señal de reconciliación con el exjefe de Estado.

De hecho, al responder a las críticas por su encuentro con Petro, López aseguró que el contexto político actual exige nuevas conversaciones entre sectores afines.

“Tenemos hoy un escenario riesgoso y radicalmente distinto al de hace unos meses. Eso amerita reflexión y acción: enmienda, reconciliación y una nueva era de concertación progresista”, escribió en su cuenta de X.

Lea también: Abogado que representó a familia de cirujano colombiano asesinado en Tailandia fue designado embajador en dos países

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué dijo Claudia López en Georgetown sobre su apoyo político a Gustavo Petro?
Durante su intervención, la exalcaldesa de Bogotá afirmó que fue una de las pocas figuras de centro que respaldó electoralmente a Gustavo Petro en las segundas vueltas presidenciales de 2018 y 2022, asegurando categóricamente que no se arrepiente de esas decisiones.
¿Cuál es la postura actual de Claudia López frente a sus desacuerdos pasados con Petro?
López expresó que el contexto político actual exige dejar atrás años de “sectarismo y señalamientos infundados”, haciendo un llamado explícito a reconstruir la confianza, enmendar errores y abrir una nueva era de concertación progresista.
¿A qué se debe el reciente acercamiento entre Claudia López y Gustavo Petro?
Ambos dirigentes buscan superar viejas rencillas —como sus disputas por el Metro de Bogotá— para construir acuerdos de cara a las elecciones regionales de 2027 y hacer frente a lo que califican como el avance de la “extrema derecha”.

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