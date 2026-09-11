Claudia López justificó su polémica alianza con Petro tras recibir fuertes críticas: “Hay un problema que enfrentar”

En un escenario político sacudido por la reciente derrota electoral del petrismo y la llegada al poder de la derecha liderada por Abelardo De La Espriella, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López rompió el silencio sobre el controversial encuentro que sostuvo con el expresidente Gustavo Petro.

Lo que para muchos analistas y ciudadanos pareció un viraje impensable tras años de duros enfrentamientos, acusaciones y denuncias de corrupción, es definido por López como una necesidad urgente de reconciliación frente a lo que califica como un riesgo inminente para la democracia del país.

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Y es que la líder política justificó este viernes 11 de septiembre el sorpresivo acercamiento y explicó las razones que la llevaron a atender la invitación a tomarse un café con el recién salido mandatario de la Casa de Nariño, según declaraciones a El Tiempo.

A pesar del abismo de distanciamientos que los separó durante el último cuatrienio, López aseguró que el trasfondo de esta aproximación obedece a un fin superior en el que el progresismo debe reorganizarse: “Tenemos un problema más difícil que enfrentar”.

Según la exalcaldesa, su asistencia al encuentro con el expresidente tuvo tres propósitos fundamentales. En primer lugar, manifestarle de manera directa que la campaña de calumnias y sectarismo desatada desde el Pacto Histórico contra ella y contra la senadora Angélica Lozano fue un error “injusto e infame”.

En ese sentido, aseveró haberle recalcado al exmandatario que los verdaderos adversarios de su gestión no fueron quienes defendieron el Metro de Bogotá o denunciaron anomalías, sino “las Julianas Guerreros que lo han traicionado y de todas las formas posibles” para enriquecerse mediante la corrupción.

López valoró lo que denominó un “propósito de enmienda” por parte de Petro, admitiendo que el ambiente hostil promovido contra sectores aliados resultó costoso para la causa progresista. No obstante, enfatizó que este proceso de enmienda no implica impunidad frente a los escándalos que salpicaron al gobierno saliente.