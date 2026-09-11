“A pesar de su abuso de poder y corrupción”, Claudia López se acomoda para ir con Petro en las elecciones de 2027

“A pesar de todos los errores, particularmente su falta de transparencia, su abuso de poder y corrupción desde el Gobierno, no son extremos ideológicos equivalentes, ni visiones del país equivalentes, ni formas del país equivalentes. Tenemos al frente a una derecha mafiosonga, autoritaria y fascista”. Esta es una de las frases de la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, para explicar sus nuevos acercamientos con el expresidente Gustavo Petro. López se pronunció en sus redes sociales luego de que se conociera una reunión cuyo propósito habría sido concretar una alianza de cara a las elecciones regionales de 2027. “Con sus aciertos y errores, la campaña de 2026 ya pasó”, dijo la exmandataria local. Petro, ahora jefe absoluto del Pacto Histórico, escribió en un trino en su cuenta de X que es la “hora de la máxima unidad ante la antidemocracia y la antipatria”. Le puede interesar: Así quedaron las cargas en el Congreso para el gobierno De la Espriella: independientes y bancadas regionales serán clave. En la fotografía se le ve a Petro abrazado a la también excandidata presidencial en lo que parece ser la sala de una casa, con un cuadro grande en óleo sobre lienzo de fondo.

Volviendo a las palabras de la exalcaldesa, la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia sería, para López, motivo suficiente para sentarse a dialogar con Petro, pese a todo su historial. Según dijo, el actual Gobierno “niega a la gente, niega sus derechos. Va a eliminar el derecho constitucional a la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres, va a institucionalizar la discriminación, prohibir la adopción, retroceder derechos, ir contra la educación pública”, entre otras críticas. A partir de esa posición, justificó su acercamiento con Petro y reiteró sus calificativos: “Cuando uno tiene a un proyecto mafiosongo fascistoide al frente, no puede ser neutral, no puede decir que da lo mismo. Soy la hija de una maestra, he luchado toda mi vida por la gente, los derechos, la Constitución del 91”. En el mismo pronunciamiento, habló de “acabar el sectarismo”.

De las denuncias ante la CIDH a los choques en las elecciones presidenciales

Precisamente con Petro, la exalcaldesa ha mantenido una relación marcada por los choques y las críticas. Durante varios años, López se refirió al expresidente con duros calificativos y cuestionó varias de sus decisiones. Por nombrar algunos episodios. En lo más reciente, la campaña presidencial de este año, López estuvo alejada y fue crítica de la intervención del entonces presidente Petro en los comicios. También criticó al candidato Iván Cepeda, aunque después lo apoyó en segunda vuelta. Fue tal la pugnacidad entre ambos líderes por esos meses que en mayo, a una semana de la primera vuelta, la candidata denunció al exjefe de Estado y pidió medidas urgentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por supuesta intervención en campaña. “Para hacer violencia y sicariato político en mi contra, para afirmar falsedades, para pronunciarse en contra de mi candidatura, para construir una narrativa falsa de que yo lo he traicionado como si yo fuera de su partido”, afirmó entonces frente a medios de comunicación.

Tensiones durante la Alcaldía de Bogotá, el paro de 2021 y las elecciones de 2018

En su periodo como alcaldesa (2020-2023) la relación fue de altos y bajos. Entre 2020 y 2021, el petrismo se declaró partido independiente a la administración de Claudia López y durante el paro nacional de 2021 hubo cruce de declaraciones entre ambos. López llegó a pedirle a Petro que “no incendie más a Colombia y que no use más a los jóvenes como carne de cañón”. Sin embargo, en junio de 2022, cuando Petro ganó la Presidencia, López celebró ese resultado y hasta trinó que “al fin ganamos” y que “empezamos a escribir con toda ilusión una nueva página en la historia de Colombia”. En el tiempo en que coincidieron como alcaldesa de Bogotá y presidente de la República (de agosto de 2022 hasta diciembre de 2023), temas como la primera línea del metro de la capital y otros proyectos de movilidad volvieron a distanciarlos políticamente.

La relación va aún más atrás. En 2018, cuando López era fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo y Petro aspiraba por segunda vez a la Presidencia, recordó en una entrevista que le dijo al entonces candidato que “nadie en este país va a olvidar que trajiste a Hugo Chávez por primera vez, que hasta el año pasado defendías a Maduro y hoy, como todos los políticos, tratas de posar, de que no, mentiras, no eres tan cercano, que la verdad es que nunca has dicho que Chávez es el líder más extraordinario”. “Es que hasta la semana pasada fue incapaz de condenar y decir en una entrevista que Chávez había sido un dictador”, agregó entonces. Aun así, en segunda vuelta, que enfrentó a Petro contra el uribista Iván Duque, la entonces senadora lo apoyó e invitó a votar por él. Con todo esto, en medio de sus contradicciones, la relación entre López y Petro deja claro el viejo dicho: la política es dinámica. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas frecuentes