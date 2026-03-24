Exrelator de la CIDH asegura que ataques de Petro al sistema electoral “minan la confianza” y “pueden generar violencia”

Las reiteradas advertencias del presidente Gustavo Petro sobre un posible fraude electoral —incluida su afirmación de que existe un “riesgo del 100 %” en los comicios— terminaron por escalar al escenario judicial. Este martes 24 de marzo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca continuó una audiencia clave en la que se estudia si esos pronunciamientos, difundidos especialmente a través de redes sociales, deben ser limitados.
En ese contexto, un experto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que, aunque los mandatarios pueden intervenir en debates públicos, están obligados a verificar de manera razonable los hechos en los que sustentan sus afirmaciones.