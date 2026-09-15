Entre chats y declaraciones de un escolta: las pruebas judiciales que arrinconan a Sandra Ortiz en el escándalo de la UNGRD

Un recorrido en camioneta por la carrera 30 de Bogotá, una maleta Puma comprada a toda prisa y una secuencia de mensajes cruzados en las horas decisivas de octubre de 2023 serían clave para las investigaciones que se adelantan sobre el escándalo en la UNGRD.
Estos son los nuevos engranajes que se acoplan al expediente por la presunta red de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y que sitúan en el centro de las pesquisas a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones.
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