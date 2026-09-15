Entre chats y declaraciones de un escolta: las pruebas judiciales que arrinconan a Sandra Ortiz en el escándalo de la UNGRD

Un recorrido en camioneta por la carrera 30 de Bogotá, una maleta Puma comprada a toda prisa y una secuencia de mensajes cruzados en las horas decisivas de octubre de 2023 serían clave para las investigaciones que se adelantan sobre el escándalo en la UNGRD. Estos son los nuevos engranajes que se acoplan al expediente por la presunta red de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y que sitúan en el centro de las pesquisas a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones. Le puede interesar: Abelardo de la Espriella figura en el podio de los presidentes con mayor aprobación de toda Latinoamérica, según encuesta CB Global Data

El itinerario al edificio Bassel 1

Y es que al parecer todo indica que el testimonio de una integrante del esquema de protección de Ortiz, quien rindió declaraciones sobre el caso ante la fiscal delegada María Cristina Patiño, reconstruyó los movimientos del pasado 12 de octubre de 2023.

Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones. FOTO: Colprensa

La escolta detalló que, tras salir de una reunión en el Tequendama Suites, acompañaron a la exfuncionaria hacia el norte de la capital hasta el edificio Bassel 1, residencia de Iván Name, entonces presidente del Senado. La testigo afirmó haber escuchado durante el trayecto que el destino era la vivienda de Name. Al arribar, Ortiz descendió junto a su bolso de mano y un hombre de contextura delgada, tez trigueña y cabello oscuro, cuya identidad exacta no aclara la declaración.

Ambos habrían ingresado a la estructura junto a un protector que permaneció en recepción, mientras el resto del equipo aguardó afuera hasta cerca de las 7:00 p. m. Tras la visita, Ortiz acudió a una cita con un chamán en el norte de la ciudad, donde coincidió con su pareja de ese momento, el empresario esmeraldero Juan Sebastián Aguilar —conocido como ‘Pedro Pechuga’ y asesinado en agosto de 2024—, antes de retornar a su hospedaje.

Horas de tensión, maletas y cruce de chats

Al día siguiente, 13 de octubre de 2023, la investigación ubica el presunto pago de una segunda entrega de $1.500 millones en efectivo, parte de los $3.000 millones acordados para Name, quien hoy cumple medida de aseguramiento en La Picota. Con el chat en mano, las conversaciones revelan la coordinación entre Ortiz y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd. En los diálogos, Pinilla menciona disponibilidad de tiempo y un vuelo a las 5:00 p. m. que no abordó, mientras Ortiz requiere avisos con una hora de antelación y solicita llamadas directas. Aunque los textos no refieren dinero explícitamente, confirman el vínculo directo en la fecha crítica. En paralelo, los registros exponen que el conductor de Pinilla adquirió esa mañana una maleta negra Puma para transportar parte de los fondos, complementados en un morral de dotación. Pinilla sostiene ante la justicia que entregó los recursos a Ortiz y la acompañó a completar el envío a Name.

Las demoras en reunir la suma en Bogotá le habrían impedido volar a Montería para saldar otro pago de $1.000 millones a Andrés Calle Aguas, expresidente de la Cámara, desplazamiento que postergó para la madrugada del 14 de octubre.

Negociaciones e insistencia en la inocencia

A la par de estos indicios, se conoció la existencia de cinco matrices de colaboración presentadas por Ortiz a la Fiscalía en busca de inmunidad total. En ellas involucra a Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y hoy asilado en Nicaragua, señalando que él ofreció los recursos a Name y la designó como coordinadora, además de detallar gestiones entre septiembre y octubre de 2023 para asegurar apoyos a las reformas gubernamentales.

No obstante, Ortiz —procesada por lavado de activos y tráfico de influencias, y con audiencia preparatoria fijada para el 18 de septiembre— sostiene que es inocente. La exconsejera tildó el caso de “falso positivo”, calificando de falsos los testimonios de Pinilla y del prestamista Pedro Castro, y niega rotundamente que el exsubdirector abordara su vehículo o que ella participara en el reparto de maletas. También le puede interesar: ¿Por una blusa? Marelbys Meza asegura que ya había pasado por un polígrafo cuando trabajaba con Benedetti Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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