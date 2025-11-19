Otro revés en el Gobierno: César Julio Valencia, expresidente de la Corte Suprema, declinó ser ministro de Justicia

El expresidente de la Corte Suprema, César Julio Valencia Copete, declinó ser Ministerio de Justicia pese a la designación del presidente Gustavo Petro.
Tras la declinación de César Julio Valencia Copete, la cartera de Justicia seguirá en manos de Augusto Ocampo, secretario jurídico de la Presidencia, quien permanece como ministro encargado mientras el Gobierno define un nuevo titular. La negativa se conoció seis días después de que el presidente Gustavo Petro anunciara públicamente su designación.
El mandatario había informado el 13 de noviembre, a través de su cuenta de X, que Valencia Copete asumiría el Ministerio de Justicia: “En honor a los magistrados perseguidos, será ministro de Justicia el exmagistrado César Julio Valencia Copete”, escribió ese día.