Polémica: ¿de dónde salió el documento que certifica al ministro Benedetti como militante de la Colombia Humana?

Lo que parecería un trámite administrativo ordinario cuando un jefe de Estado viaja a otro país, está convirtiéndose en un escándalo que salpica al círculo cercano del presidente Gustavo Petro. Hubo una supuesta “confusión” entre los funcionarios de Presidencia hace unos días porque se conoció un decreto que delegaba al ministro del Interior, Armando Benedetti, para asumir funciones presidenciales mientras el presidente está en China. El mandatario, a pesar de que el documento estaba subido en la página web del Dapre y firmado por él mismo, desmintió la información y dijo que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sería el encargado de asumir algunas de sus funciones en su ausencia, como lo ha hecho en otras ocasiones. Hasta ahí, se creía que era un episodio de “desorden administrativo” en el Dapre, que está a la cabeza de Angie Lizeth Rodríguez, funcionaria recomendada por Jaramillo y quien reemplazó a la actual canciller, Laura Sarabia.

El giro de la historia y lo revelador es que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, compartió la carta firmada por el presidente Petro en la que le informa que saldrá del país para atender el viaje en China y que dejará en encargo a Benedetti y no a Jaramillo. Adicionalmente, se presentó un documento en donde la Colombia Humana acredita a Benedetti como militante desde el 2021. ¿Por qué?

Porque la ley es clara, en el artículo 196 de la Constitución, que además de la obligación legal de notificar al Congreso de un periplo al exterior, el jefe de Estado solo puede nombrar como ministro delegatario a alguien pertenezca “al mismo partido o movimiento del Presidente”.

Pero resulta que al consultar el Registro único de Partidos Políticos del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde deben consignarse datos como la designación y remoción de sus directivos, así como el registro de sus afiliados, no aparece Benedetti como integrante de la Colombia Humana.

El propio ministro reconoció que era así: “Aunque cuando yo me pasé a apoyar a Petro como presidente en octubre de 2020, quedamos en que entraba a Colombia Humana, no solo es alzar la mano y decir que se es parte, sino que debe haber un registro y no lo había. Hay una certificación del partido, ahora falta ver si hay registro del partido”. Dijo, además, que el documento no pasó por sus manos y que eso está a cargo de la secretaria jurídica, es decir, Augusto Ocampo.

“Los decretos los proyecta siempre Secretaría Jurídica, no depende del Dapre ni de la jefatura de despacho. Depende directamente del presidente de la República”, agregó, asegurando entre risas que “después de este problema no sé si me vayan a tener en cuenta (para ser ministro delegatario)”.

Por este hecho, este martes se conoció que la polémica saltó a los estrados judiciales y ya hay una denuncia formal por lo ocurrido.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía delegada de la Corte Suprema de Justicia contra la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, quien fue señalada por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.