Cerebro de saqueo a recursos de regalías tiene medida de aseguramiento, pero estaba “detenido” en una clínica

Siguen saliendo a la luz detalles del escándalo de corrupción conocido en los estrados judiciales como Aremca. Se trata de un caso en el que la Fiscalía General de la Nación investiga la apropiación irregular de $623.350 millones del Sistema General de Regalías por parte de la Asociación Regional de Municipios del Caribe, cuyo acrónimo es Aremca. Lo más reciente que se conoce de ese entramado que desangró las finanzas del Estado habla sobre el señalado líder de ese saqueo: Gustavo Bolaño Pastrana. Es un reconocido contratista de Ciénaga de Oro (Córdoba) que tiene contactos en varias regiones de Colombia. Le puede interesar: A la cárcel nueve implicados en millonario saqueo a los recursos de regalías. Una investigación de Caracol Radio reveló nuevos elementos dentro del proceso que adelanta el ente acusador contra varios de los que serían los integrantes de esa estructura de corrupción. El expediente señala que la organización habría intervenido en la asignación de 101 contratos cuyo valor superaría los $496.000 millones y que, presuntamente, habría facilitado la apropiación de más de $80.000 millones. Si bien en contra de Bolaños pesa una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario desde el pasado 15 de abril, actualmente permanece internado en la Clínica La Asunción de Barranquilla (Atlántico).

En principio, Bolaños fue llevado al Búnker de la Fiscalía y posteriormente estaba previsto su traslado a la cárcel La Picota de Bogotá. Sin embargo, después de reportar un dolor en el pecho, terminó hospitalizado en Barranquilla. Fuentes vinculadas al proceso indicaron que el indiciado habría entregado anticipadamente al menos $10 millones correspondientes a un mes de permanencia en el centro asistencial. Aún así, su estadía habría superado ese periodo y la información recopilada por las autoridades apunta a que no existirían, hasta ahora, condiciones clínicas que justifiquen su permanencia hospitalaria. Ante esta situación, la Fiscalía pidió explicaciones al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) sobre el cambio en el sitio de reclusión. El 6 de agosto, además, solicitó dejar sin efecto la decisión que había autorizado el traslado. Posteriormente, mediante una resolución expedida el 14 de agosto, la Dirección Nacional del Inpec ordenó que Bolaños y los demás detenidos por este expediente fueran enviados a La Picota. A pesar de esa determinación, Bolaños continuaría en Barranquilla, según varias fotografías que reveló la citada emisora. El caso tomó un nuevo rumbo el 26 de agosto, cuando investigadores realizaron un allanamiento en la clínica. Durante el procedimiento fueron encontrados un celular, una agenda de más de un centenar de páginas, información sobre eventuales ascensos de miembros de la Fuerza Pública y anotaciones que harían referencia a un supuesto plan para atacar y desacreditar al fiscal encargado del proceso. También apareció otra libreta con números de funcionarios y particulares.

Una fuente no formal habría alertado a la Fiscalía sobre un supuesto acuerdo para que un juez de garantías de Barranquilla sustituyera la medida de prisión por una detención domiciliaria. Precisamente, el 22 de septiembre está prevista una audiencia para estudiar esa petición. Vale recordar que el Sistema General de Regalías es el mecanismo mediante el cual el Estado administra y distribuye los pagos económicos que recibe por la explotación de recursos naturales no renovables (como petróleo, carbón o minerales). Es decir, las empresas que explotan el subsuelo, que es propiedad de la Nación, pagan un dinero por ese uso; a su vez, es destinado para obras estatales como colegios, hospitales y acueductos. De esa mina de oro se pegó Aremca. Según la investigación judicial, esta asociación ha funcionado como un Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) porque cada uno de los capturados cumplía una función y rol específico en la misma. En las más de nueve audiencias llevadas a cabo hasta ahora, el fiscal del caso ha señalado que esta estructura funcionaba como un “cartel de direccionamiento de contratos” financiados con recursos de regalías, operando bajo una fachada de un organismo estatal para beneficiar a contratistas y miembros de la organización.

Otros nombres bajo investigación

La pesquisa también alcanza al senador Wadith Manzur (Partido Conservador). Una interceptación realizada el 24 de febrero de este año registra una conversación entre el contratista Soto Caraballo y su pareja, en la que se menciona al congresista y se le señala presuntamente como propietario de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Por otra parte, el ente acusador compulsará copias para establecer si la representante Karen Manrique (también involucrada en el escándalo de la UNGRD) tiene alguna relación con movimientos de dinero vinculados a contratos de La Playita y Tame, en Arauca. El objetivo será determinar de dónde provinieron esos recursos y cuál habría sido su finalidad. Finalmente, Alfredo Ballestas, quien habría ejercido como asesor jurídico dentro de la estructura investigada, permanece prófugo. Según fuentes del caso, habría expresado su intención de negociar con la Fiscalía y suministrar información sobre personas con fuero constitucional y alcaldes, aunque condicionaría el eventual acuerdo a la concesión de una detención domiciliaria. El ente acusador lo vincula con el supuesto direccionamiento de 50 contratos que no habrían cumplido las exigencias legales. Además, el expediente contempla la presunta falsificación de cerca de 200 documentos públicos que habrían sido utilizados para inducir a error a los investigadores. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es el caso Aremca y qué investiga la Fiscalía en Colombia? El caso Aremca investiga un presunto esquema de corrupción relacionado con recursos del Sistema General de Regalías. La Fiscalía sostiene que la organización habría direccionado contratos para beneficiar a determinados contratistas y apropiarse irregularmente de recursos públicos. ¿Quién es Gustavo Bolaños Pastrana y qué relación tiene con el caso Aremca? Gustavo Bolaños Pastrana es un contratista señalado por la Fiscalía como uno de los presuntos líderes de la estructura investigada en el caso Aremca. Actualmente permanece bajo medida de aseguramiento y continúa internado en una clínica de Barranquilla. ¿Cuándo es la audiencia de Gustavo Bolaños por la detención domiciliaria? La audiencia para estudiar la posible sustitución de la medida de aseguramiento de Gustavo Bolaños está programada para el 22 de septiembre de 2026. En esa diligencia, un juez de garantías deberá analizar la relacionada con contratos, movimientos de dinero y documentos presuntamente falsificados. solicitud conforme a las circunstancias del proceso. ¿Qué puede pasar ahora con la investigación del caso Aremca? La investigación podría avanzar hacia nuevas imputaciones, decisiones sobre las medidas de aseguramiento y eventuales procesos contra otros involucrados. La Fiscalía también analiza información relacionada con contratos, movimientos de dinero y documentos presuntamente falsificados.