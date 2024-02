Cecilia López, exministra de Agricultura de Gustavo Petro, relató que durante su administración el presidente Gustavo Petro le impuso a varios funcionarios que terminaron formando equipo con ella en su cartera. Muchos de ellos, incluso, trataron de desautorizarla aún cuando ella era la jefa de cartera.

En entrevista con EL COLOMBIANO, la exfuncionaria reveló que su ingreso al MinAgricultura arrancó con personal que ella no nombró y que fue impuesto por el presidente Gustavo Petro.

Mencionó, por ejemplo, que Gerardo Vega fue un nombre que impuso el presidente Petro para la Agencia Nacional de Tierras (ANT). “A Giovani Yule (Unidad de Restitución de Tierras) me lo impuso el presidente, no me dejaron nombrar en la Aunap (Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca) me cansé durante 8 meses de pedir. O sea, tuve muchas limitaciones, sin embargo, trabajé e hice lo que yo creía que era lo que había que hacer”, dijo López.

Lea más: Exministra Cecilia López se cansó de que la culpen de fracasos del agro

La exministra López también recordó que le alcanzó a mostrar al presidente Petro los emails en los que Vega habló mal de ella, pero el jefe de Estado hizo caso omiso y, aún así, lo nombró en la dirección de la ANT.

“Hablé con Gerardo hasta que él trató a espaldas mías, de sacar la expropiación exprés con apoyo de Laura Sarabia, y renuncié irrevocablemente. Y el presidente echó para atrás el decreto, pero al mes me sacó”, dijo López sobre la ruptura definitiva con el hombre impuesto por Petro.

Las revelaciones de López ocurren en medio de su cansancio porque en redes –aún después de nueve meses de su salida del gobierno– la siguen castigando por los retrocesos o pocos avances del agro colombiano.

“Se me acabo la paciencia! Estuve 8 meses en el gobierno; es decir, salí hace 9 meses. Si en esos 9 no pudieron mejorar los resultados de Agricultura, ¿de quién es la responsabilidad e ineptitud? #MiaNo”, escribió López.

Entérese: ¿Qué le encargó Petro a Cielo Rusinque al posesionarla como superintendente de Industria y Comercio?

La exministra aseguró que su inicio en la cartera fue con entusiasmo y compromiso porque fue el propio presidente Petro quien le ofreció el cargo.

“Yo me comprometí porque a mí quien me ofreció el Ministerio personalmente fue el presidente, y me insistió. Yo no quería, porque había sido ministra y viceministra de Agricultura, pero estaba muy entusiasmada con la reforma agraria y por eso me comprometí con trabajar y estuve 8 meses de una manera absolutamente intensa. Lo hice con mucho compromiso”, señaló López.

La exfuncionaria aseguró que durante su gestión dio la pelea para que el presupuesto de la agricultura incrementara.

“Esa fue una pelea dura que di. Y me opuse a la expropiación y esa fue la primera fricción con el gobierno, pero el presidente cuando yo renuncié por eso echó para atrás el artículo que en ese sentido había en el Plan de Desarrollo, y que después lo trataron de meter”.

En todo caso, López aseguró que ahora su trabajo está centrado en el centro de pensamiento que se llama Cisoe.