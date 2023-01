El abogado aseguró que estas amenazas empezaron a afectarle la vida personal y sugirió que este tipo de audiencias, cuando son mediáticas, guarden alguna reserva para garantizar la integridad de las partes involucradas en el proceso.

“Sé que el mundo entero me está escuchando y esta no es la primera vez que me amenazan. Cuando se coloca ante el centro de servicios una amenaza y asignan un fiscal, este dice que solo investigará cuando sean hechas directamente por grupos armados al margen de la ley. Que quede claro que nosotros defendemos derechos de las personas, más no a las personas”, cuestionó el abogado.

Sin embargo, la audiencia continuó y a Poulos se le reasignó el defensor de oficio John Falla.

El traspié en la audiencia de medida de aseguramiento ocurrió por falta de la traductora, pues Martha Lucía Morales, la mujer que venía haciendo las veces de intérprete, decidió renunciar a la designación que había hecho la administración de justicia.

Las partes acordaron un recambio en el intérprete del caso y la audiencia quedó reprogramada para este miércoles 1 de febrero a las 9:00 de la mañana, en la que habrá un relevo en la traducción del caso.