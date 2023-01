La hipótesis del estadounidense es que pasaron más de 50 horas desde su detención en Panamá –donde fue interceptado cuando intentaba huir a Turquía– hasta la convocatoria para la legalización de su captura en Colombia. Su retención se dio en la base aérea de Catam cuando aterrizó expulsado desde ese país centroamericano. La defensa alegó que no se trató de una expulsión porque Poulos fue retenido y entregado directamente a las autoridades colombiano, lo que al juicio del abogado, indicaría que desde ese momento fue retenido, así que el tiempo fue mayor a las 36 horas establecidas para aclarar la situación jurídica de un detenido.

Sin embargo, el juez de control de garantías respondió que ese tiempo que se tardó su proceso entre el viaje de Ciudad de Panamá a Bogotá se debe a una diligencia administrativa por los protocolos de expulsión del Estado vecino. Por lo tanto, no se habrían excedido las 36 horas que exige la ley colombiana para que se concrete una captura.

John Poulos pasó de señalar al ahora inexistente Cartel de Medellín como posible responsable del presunto feminicidio de Trespalacios a presentarse como un eventual blanco de ataques por el revuelo que ha tomado el caso. Ese grupo narcotraficante se disolvió en 1994 después de la muerte de Pablo Escobar y la captura de sus cabecillas.

La diligencia contra Poulos también estuvo marcada por los problemas de traducción, pues el acusado sostuvo que no entiende español y solicitó la presencia de una persona que tradujera al inglés toda la diligencia. Empero, la traductora no estuvo a su lado en el procedimiento, sino que se conectó de manera virtual por lo que en buena parte de la diligencia no hubo traducción en simultáneo.