Así rescataron a dos personas entre los escombros de casa afectada por el terremoto que colapsó en Pereira

Una vivienda que había sido identificada como estructura de riesgo después del terremoto del 10 de agosto colapsó el jueves 1.° de octubre en el centro de Pereira. Dos personas quedaron atrapadas entre los restos de la edificación y fueron rescatadas con vida después de varias horas de trabajo de los organismos de socorro. El desplome ocurrió hacia las 3:40 de la tarde, en la carrera 9 con calle 12. La emergencia movilizó a unidades de la Policía, Bomberos, Defensa Civil y equipos de rescate, que delimitaron el sector y comenzaron la búsqueda entre los escombros. Entérese: “Todo nos mantiene asustados”: Chocó tiembla una y otra vez, así viven sus habitantes los nuevos enjambres sísmicos

Según la Alcaldía de Pereira, los equipos utilizaron unidades caninas para verificar la presencia de personas o seres sintientes dentro de la construcción, luego de que la comunidad especulara que una pareja de habitantes de calle permanecía en la estructura debilitada al momento del colapso.

La primera sobreviviente fue ubicada a las 5:14 de la tarde. Se trataba de una mujer de 37 años que permanecía inmovilizada por la estructura ya que se encontraban comprometidas sus piernas. Los rescatistas lograron estabilizarla y le proporcionaron oxígeno mientras retiraban los escombros.

El operativo se extendió durante aproximadamente una hora. A las 6:14 de la tarde, la mujer fue sacada de los escombros y los rescatistas localizaron también a un hombre que permanecía atrapado. Ambos fueron rescatados con vida y trasladados al Hospital San Jorge de Pereira. Le puede interesar: CAF y Universidad EIA preparan plan para reactivar empleo y empresas tras terremoto

Vivienda afectada por el terremoto en Pereira ya había sido declarada en riesgo de colapso

El colapso de la vivienda ocurrió sobre una estructura que ya había sido identificada como un riesgo después del terremoto del 10 de agosto. La Dirección de Gestión del Riesgo (Diger) de Pereira la inspeccionó el 16 de agosto, seis días después del sismo de magnitud 7,4, y determinó que no era apta para ser habitada y que existía riesgo de colapso. A partir de esa evaluación, se emitió una resolución para iniciar el proceso de demolición. La Alcaldía de Pereira aseguró que la construcción “tenía todas las advertencias sobre el peligro” y acompañó esa afirmación con fotografías de las condiciones en las que se encontraba el inmueble. Parte de los escombros terminó además sobre al menos dos vehículos que estaban en el sector. Conozca: $550.000 millones para familias afectadas por terremoto: así podrán usar la plata para vivienda y empleo

¿Qué provocó el colapso de la casa en Pereira?

El Ministerio de Defensa señaló que las dos personas rescatadas “habrían hecho caso omiso” a las advertencias y permanecían dentro de la estructura. Sobre las causas del desplome, la entidad indicó que, “al parecer, las vibraciones del tráfico vehicular provocaron su desplome”. Esta explicación corresponde a la información preliminar entregada por las autoridades. El caso ocurrió 51 días después del terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto, cuyo impacto dejó afectaciones en distintas zonas del país.

Según un balance de la UNGRD con corte al 25 de septiembre, el desastre había dejado 364.668 familias y 778.274 personas afectadas, además de 19.142 viviendas destruidas y 84.855 habitables. En Pereira, la Defensoría del Pueblo también había realizado visitas de verificación después del terremoto. En un reporte del 22 de agosto advirtió sobre la necesidad de revisar detalladamente las viviendas afectadas para establecer sus condiciones de habitabilidad y prevenir nuevos riesgos. La Alcaldía reiteró después del colapso el llamado a no ingresar ni permanecer en edificaciones declaradas no habitables y a respetar las señales instaladas por las autoridades. Siga leyendo: Empresa de Risaralda convirtió miles botellas recicladas en una casa para afectados por el terremoto Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué daños tenía la casa que se cayó en Pereira? La vivienda había sido evaluada por la Diger el 16 de agosto y se determinó que no era apta para ser habitada y presentaba riesgo de colapso. La Alcaldía también indicó que tenía advertencias sobre el peligro. ¿Cuántas personas quedaron atrapadas en la casa que colapsó en Pereira? Dos personas quedaron atrapadas y fueron rescatadas con vida. Una de ellas fue una mujer de 37 años, localizada con sus miembros inferiores aprisionados entre los escombros.

¿Qué daños tenía la casa que se cayó en Pereira? La vivienda había sido evaluada por la Diger el 16 de agosto y se determinó que no era apta para ser habitada y presentaba riesgo de colapso. La Alcaldía también indicó que tenía advertencias sobre el peligro. ¿Cuántas personas quedaron atrapadas en la casa que colapsó en Pereira? Dos personas quedaron atrapadas y fueron rescatadas con vida. Una de ellas fue una mujer de 37 años, localizada con sus miembros inferiores aprisionados entre los escombros.