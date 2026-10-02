Así rescataron a dos personas entre los escombros de casa afectada por el terremoto que colapsó en Pereira

Una vivienda que había sido identificada como estructura de riesgo después del terremoto del 10 de agosto colapsó el jueves 1.° de octubre en el centro de Pereira. Dos personas quedaron atrapadas entre los restos de la edificación y fueron rescatadas con vida después de varias horas de trabajo de los organismos de socorro.
El desplome ocurrió hacia las 3:40 de la tarde, en la carrera 9 con calle 12. La emergencia movilizó a unidades de la Policía, Bomberos, Defensa Civil y equipos de rescate, que delimitaron el sector y comenzaron la búsqueda entre los escombros.
Entérese: “Todo nos mantiene asustados”: Chocó tiembla una y otra vez, así viven sus habitantes los nuevos enjambres sísmicos