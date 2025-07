Carrillo, director de la UNGRD, se fue contra el pastor Saade por su insistencia con la reelección: “Ya está bueno de payasadas”

Alfredo Saade, jefe de despacho del presidente Gustavo Petro, parece que se convirtió en un personaje insoportable para muchos funcionarios del gabinete presidencial. Esta vez, Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, calificó las actitudes del autodenominado pastor como “payasadas”.

“¡Ya está bueno de payasadas! Usted no es un opinador o un tuitero cualquiera, es el jefe de despacho del Presidente de la República. Su obligación legal y moral es respetar la constitución y la ley, en Colombia no hay reelección, el mismo Presidente ha dicho muchas veces que no le interesa”, dijo el director Carrillo en su cuenta de X.

Este 20 de julio, cuando el presidente salía del Congreso en medio de abucheos y aplausos del Salón Elíptico, el pastor Saade replicó el gesto de levantar su puño y empezó a gritar a la bancada de oposición sus deseos de reelección.

“La inepta oposición fue (como siempre) incapaz de rebatir el extraordinario discurso del presidente Gustavo Petro. Lo único que saben es destilar veneno por la boca. Definitivamente haré todo para que el nombre del presidente Petro sea repostulado en el 2026”, señaló Saade.