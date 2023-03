Ahora la ministra Corcho busca culpables tras fracaso de su propia reforma a la Salud

“Hay un ambiente en este momento el país de dirimir esta discusión en los medios. Me parece preocupante y peligroso que Colombia esté sometido a un estado de opinión donde mediáticamente se decide si un proyecto de ley se presenta, se tramita, no se tramita o no, cuando eso es una función constitucional del Congreso de la República. Me parece preocupante que se inunde al país de una serie de discusiones sin que surta el trámite constitucional y legal que lo tiene que hacer es el Congreso de la República”, sostuvo Corcho durante la audiencia publica sobre la reforma a la salud.

Le puede gustar: Estas son las cuentas que no le dan a Petro para aprobar la reforma a la salud

La salida de los partidos Conservador, La U y el Liberal de la mesa de concertación con los ponentes y el Ministerio para conformar un nuevo borrador del texto hizo que el Ejecutivo se quedara sin los votos necesarios para sacarlo adelante.