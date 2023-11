“En Santa Marta se respeta el voto popular, así se disparen armas. Los tiempos del paramilitarismo se acabaron”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X al repostear un mensaje de Yezid García Abello, subsecretario del Partido del Trabajo de Colombia. La publicación de García tiene el video de un hombre lanzando tiros al aire apoyando a Carlos Pinedo.

La determinación de la justicia samaria fue que, como Agudelo se inscribió como aspirante 17 días antes de las elecciones, fuera del plazo de la Registraduría, no podía ser candidato. Frente a ello, Pinedo aseguró que todos los jueces son constitucionales: “Entonces no podemos decir que es un juez penal. Enfocar lo que tiene que ser un juez penal. Es que aquí quién cometió un delito, por favor”.