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Carlos Caicedo es denunciado por presunto abuso sexual contra menor de edad

La Fiscalía ya tendría conocimiento de las pruebas. Esta denuncia se une a los señalamientos de otras cinco mujeres que lo acusaron de conductas similares.

  • Carlos Caicedo fue denunciado por presunto acceso carnal a menor de 14 años. La Fiscalía tendría evidencias de mensajes, transferencias de dinero y testimonios. Fotos: Colprensa y Camilo Suárez
    Carlos Caicedo fue denunciado por presunto acceso carnal a menor de 14 años. La Fiscalía tendría evidencias de mensajes, transferencias de dinero y testimonios. Fotos: Colprensa y Camilo Suárez
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 6 horas
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Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta y exgobernador de Magdalena que recientemente aspiró a la presidencia, enfrenta una investigación por presunto acceso carnal con una menor de 14 años, sumándose esto a otras denuncias que ha tenido por presunto acoso sexual sistemático.

Los detalles de esta última investigación que involucra a una menor de edad fueron revelados por la revista Semana quien indicó que en manos de la Fiscalía habrían chats y testimonios que darían detalle del perturbador caso que involucra a una niña que en ese entonces tenía 8 años.

Las pruebas de la Fiscalía en el caso de Carlos Caicedo

De acuerdo con la denuncia conocida por el medio citado, los hechos habrían ocurrido en la madrugada del 17 de julio de 2023 cuando en un apartamento de Santa Marta, Caicedo le exigió a la madre de la menor quedarse a solas con la niña de 8 años en una sala mientras ella, la mamá, esperaba en una habitación.

La denunciante afirmó ante la Fiscalía que al salir de la habitación encontró a a su hija con la pijama mal puesta y a Caicedo con el pene expuesto y una “erección visible”. Previo a ese hecho, el entonces gobernador del Magdalena le habría exigido a la mujer que saliera del apartamento a buscarle comida.

En medio de la negativa de ella, hubo un fuerte altercado verbal con Caicedo. Fue en ese momento, según la denuncia, donde el mandatario local le ordenó encerrarse en una habitación para que lo “dejara hablar a solas con la niña”, supuestamente para preguntarle qué le estaba ocultando.

Lea también | “Conmigo se escala rápido si me complace”: las denuncias de presunto acoso sexual contra Carlos Caicedo y su entorno

La madre no permaneció en la habitación por desconfianza. Fue entonces al salir cuando se encontró con la escena que ella describe como perturbadora. En ese entonces, al ser descubierto, se produjo una nueva confrontación verbal en la que Caicedo amenazó de muerte a la mujer, diciéndole reiteradamente que la iba a lanzar desde el noveno piso del edificio y que destruiría su vida y la de su familia.

En la denuncia se detalló que en ese mismo forcejeo, el exmandatario intentó abusar sexualmente de la madre frente a la menor. Tras lo ocurrido, la mujer logró salir del apartamento con su hija y ambas se refugiaron en la recepción del edificio hasta conseguir transporte para regresar a su hogar.

Tiempo después de aquellas acciones, comenzarían meses de intimidaciones y una persecución personal y laboral, donde Caicedo supuestamente utilizaba amenazas para exigir hablar telefónicamente con la niña. Respecto a esto, el medio mencionado indicó que la Fiscalía ya tenía conocimiento de chats y mensajes donde Caicedo le escribía a la madre de la menor.

“Si yo hubiera sabido que tu hija no contaba nada, se la hubiera metido”, dice uno de los chats del gobernador a la mujer. En manos del ente acusador también habría mensajes en los que Caicedo exigía que llevaran a la niña a donde él se encontraba con el fin de acceder sexualmente a ambas.

Otra de las evidencias que tendría la Fiscalía son relacionadas a transferencia de dinero, pues en repetidas ocasiones —aproximadamente entre cuatro y cinco veces—, Caicedo envió dinero con el propósito de que la madre llevara a la niña a sus encuentros.

La denuncia fue recibida en su momento por la Fiscalía seccional Magdalena, sin embargo, al ser Caicedo gobernador y por la gravedad de los hechos, esta se trasladó ante fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia en Bogotá.

Entérese: Procuraduría también pide casa por cárcel para el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo

Las denuncias que hay en contra de Carlos Caicedo por presunto acoso sexual

Lo denunciado por la madre de una menor de edad se une con otras denuncias que hay en contra del exalcalde de Santa Marta, exgobernador del Magdalena y quien recientemente aspiró a llegar a la Casa de Nariño.

A principios de ese año salió a la luz las versiones de cinco mujeres que describieron episodios reiterados de presunto acoso sexual de Carlos Caicedo. En dichas denuncias conocidas en su momento por La FM señalaron patrones de conductas que normalizaron dentro de la administración departamental y al interior del movimiento Fuerza Ciudadana.

Anteriormente, el político ha rechazado dichas denuncias, sosteniendo en su momento que eran parte de una persecución con fines electorales. “Como ha ocurrido con tantas falsas acusaciones en mi contra, utilizadas históricamente para intentar detenernos en épocas electorales, confiamos en que las instancias judiciales demostrarán que no existe delito alguno”, fue lo que subrayó anteriormente ante el medio radial que reveló las denuncias en su contra.

Siga leyendo: Fiscalía acelera investigación contra Carlos Caicedo por presunto acoso sexual

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Preguntas y respuestas

¿Qué evidencias tendría la Fiscalía en la investigación contra Carlos Caicedo?
La Fiscalía tendría chats, testimonios, mensajes, registros de transferencias de dinero y la denuncia de la madre de la menor.
¿Qué delito investiga la Fiscalía en el caso de Carlos Caicedo?
La investigación es por el presunto delito de acceso carnal con una menor de 14 años. Según la denuncia revelada por Semana, la Fiscalía también analiza chats, testimonios y otras evidencias relacionadas con los hechos denunciados.

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