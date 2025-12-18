Atención | A la cárcel los exministros Bonilla y Velasco por corrupción en la UNGRD, ¿qué sigue?

Con el argumento de que son peligro para la sociedad y que podrían interferir en la investigación por corrupción en la UNGRD, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros del gobierno Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.
Contexto: Así lideraron los exministros de Petro, Bonilla y Velasco, la compra del Congreso con la plata de Ungrd, según la Fiscalía
El alto tribunal consideró que, dada la relevancia de los cargos que ocuparon ambos exfuncionarios y su capacidad de influencia en escenarios institucionales, existía un riesgo potencial de afectación a la investigación en curso. Por ello, determinó que la detención preventiva en lugar de residencia era una medida idónea y proporcional para asegurar que el proceso se adelante sin presiones indebidas sobre testigos, funcionarios o elementos probatorios.