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Capturan a presunta cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Tolima: ella es ‘Mona’

Alias ‘Mona’ o ‘Katherine’ fue detenida junto a otras dos personas cuando transportaban armamento y munición que, según las autoridades, tenía como destino atentar contra las autoridades en Guaviare. También son señalados por crímenes en las elecciones de marzo de 2026.

  • Operativo en la vía Ibagué-Melgar deja tres capturados y arsenal incautado FOTO: AUTORIDADES.
    Operativo en la vía Ibagué-Melgar deja tres capturados y arsenal incautado FOTO: AUTORIDADES.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Más de 1.200 cartuchos para fusil, 18 proveedores y piezas para armamento de largo alcance fueron incautados por las autoridades durante un operativo realizado en la vía que conecta a Ibagué con Melgar, donde fueron detenidas tres personas señaladas de integrar las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’.

Entre los capturados figura alias ‘Mona’ o ‘Katherine’, identificada por las autoridades como una presunta responsable de estructuras armadas que operan en Meta.

De acuerdo con la información oficial, también habría participado en la coordinación del traslado de menores reclutados desde Cauca hacia Guaviare para fortalecer las filas del grupo ilegal.

Además, las autoridades señalaron: “Esta delincuente habría coordinado acciones criminales durante los comicios electorales de marzo de 2026 y estaría vinculada a la fallida activación de un artefacto explosivo contra tropas del Ejército Nacional”.

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Las autoridades informaron que el material decomisado incluía un cañón para ametralladora y otros elementos de guerra que, según las investigaciones, tendrían como destino acciones violentas en los departamentos de Meta y Guaviare.

Durante el procedimiento fue detenido además un ciudadano ecuatoriano que viajaba junto a los demás sospechosos. Las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para determinar si tendría algún vínculo con la organización armada.

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