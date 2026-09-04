Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Capturan a ‘Firu’, francotirador que presuntamente iba a atentar en contra de De la Espriella

El detenido haría parte de las estructuras del ELN y su aprehensión se dio en Norte de Santander.

  • El presidente anunció en sus redes la captura de alias Firu o Firulais, presunto francotirador del ELN. Fotos: Colprensa y tomada de X @ABDELAESPRIELLA
    El presidente anunció en sus redes la captura de alias Firu o Firulais, presunto francotirador del ELN. Fotos: Colprensa y tomada de X @ABDELAESPRIELLA
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

El presidente Abelardo de la Espriella anunció en sus redes sociales la captura de Dairo Ferizzola Rojas, conocido con el alias de Firu o Firulais, un presunto francotirador del ELN que habría participado en la planeación de un atentado en su contra.

Su captura se dio en Ocaña, Norte de Santander, con la intervención de la Dirección de Inteligencia de la Policía y la Dijin. Según el mandatario, ‘Firu’ fue designado por el Estado Mayor del Frente de Guerra Nororiental para participar en la planeación y ejecución de una acción armada contra él.

Lea también: Abelardo de la Espriella denuncia supuesto plan para asesinarlo con francotirador en plena campaña

La detención de este hombre se dio en medio de la Operación Esparta, la cual consta de un despliegue de la fuerza pública en Norte de Santander luego del atentado con un “taxi bomba” en la estación de Policía de Los Patios y que busca restablecer la seguridad en el territorio combatiendo a estructuras armadas al margen de la ley.

Alias Firu tendría en su prontuario una presunta responsabilidad en el homicidio de tres policías en Río de Oro, en Cesar, ocurridos en junio de 2025 donde murieron los patrulleros Herney Ospino y José Pedraza.

Sobre Ferizzola Rojas reposaría una orden de captura por los presuntos delitos de homicidio agravado y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Es señalado de participar en acciones mediante francotiradores, drones con explosivos y artefactos explosivos contra la fuerza pública.

A los terroristas del ELN les digo: no les tengo miedo. Las amenazas contra mi vida no van a detener la ofensiva del Estado. Por el contrario, fortalecen mi determinación de combatirlos hasta someterlos al imperio de la Constitución y la ley”, fue el mensaje que dejó Abelardo de la Espriella en sus redes tras la captura de este sujeto.

Siga leyendo: Defensoría alerta por ola de ataques terroristas en 11 departamentos y lanza llamado urgente a De la Espriella

Preguntas y respuestas

¿Quién es Dairo Ferizzola Rojas, alias Firu o Firulais?
Dairo Ferizzola Rojas, alias Firu o Firulais, es señalado como presunto francotirador del ELN y habría sido designado para participar en la planeación y ejecución de una acción armada contra el presidente Abelardo de la Espriella.
¿De qué delitos está acusado alias Firu?
Sobre Dairo Ferizzola Rojas reposaría una orden de captura por los presuntos delitos de homicidio agravado y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. La noticia no informa si ya fue condenado por estos hechos.
¿Qué es la Operación Esparta en Norte de Santander?
La Operación Esparta es un despliegue de la fuerza pública en Norte de Santander que busca restablecer la seguridad y combatir estructuras armadas ilegales, tras hechos como el atentado con un “taxi bomba” contra la Policía de Los Patios.

Temas recomendados

Grupos armados ilegales
Eln
Presidencia
Policía
Homicidio
Delitos
Operaciones
Atentado
Colombia
Ocaña
Abelardo de la Espriella
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos