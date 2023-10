El comentario no cayó bien entre algunos candidatos. Ya Juan Daniel Oviedo había dicho que “Bogotá se merece darle un mensaje claro al gobierno nacional, de que el presidente Gustavo Petro no va a tener una extensión”. Por ello les pidió a los votantes que eligieran propuestas y no se dejaran llevar por el miedo.

Y esta mañana otros dos respondieron. En primer lugar, Carlos Fernando Galán se mostró sorprendido, asegurando que “el futuro de la primera línea del Metro de Bogotá no lo define el Presidente de la República con el Presidente de China”, sino los capitalinos.

“Ese proyecto tiene un contrato firmado y en ejecución que vamos a defender, lo definieron los bogotanos y lo van a defender en las urnas el 29 de octubre”, expresó en un video difundido por su equipo de prensa.