¡Preocupante! En Colombia se reportan al menos 80.000 casos de cáncer al año y 40.300 muertes por esta enfermedad

Según datos del Instituto Nacional de Cancerología (INC), aproximadamente 40.300 personas mueren cada año en Colombia a causa del cáncer , es decir, alrededor de 87 hombres y 76 mujeres por cada 100.000 habitantes.

El cáncer de próstata es el más común en hombres, con aproximadamente 10.063 casos nuevos al año, seguido del cáncer de estómago (4.289), colon, recto y ano (3.013), pulmón (2.563) y leucemia (1.643).

En mujeres, el cáncer de mama es el más frecuente, con más de 9.800 casos nuevos al año, según el INC. Los siguientes cinco tipos más comunes son el cáncer de tiroides (3.953), cuello uterino (3.889), colon, recto y ano (3.707), estómago (2.631) y ovarios (registros de 6,2 a 12,8 casos por cada 100.000 habitantes).

En las mujeres también se ha generado preocupación por el cáncer de ovarios. La doctora Annie Katherine Natera, médico especialista en Medicina Interna y en Hematología y Oncología Clínica del Hospital Universitario San Ignacio, reveló que, según los informes de Infocáncer, la incidencia de este tipo de enfermedad, es decir, los casos nuevos de cáncer de ovario, ha experimentado un aumento en las últimas dos décadas. Los datos más recientes indican una incidencia de entre 6,2 y 12,8 casos por cada 100.000 habitantes.

“En Globocan se registra que el cáncer de ovario ocupa la posición número 14 de tumores más frecuentes en Colombia y la posición número 12 de mortalidad. Es la segunda neoplasia ginecológica más frecuente después del cáncer de cuello uterino”, señaló la especialista.

Según los expertos, existen ciertos factores como la alimentación, el ejercicio e incluso la radiación que pueden aumentar el riesgo de padecer cáncer.

“Hay factores de riesgo ambientales (radiación UV y otras, polución, exposiciones laborales, etc.), factores de riesgo asociados al comportamiento (sedentarismo, tabaquismo, obesidad, bajo consumo de frutas y verduras, alto consumo de carnes rojas, etc.), infecciones (VPH, Helicibacter pylori, EpsteinBarr, Hepatitis, etc.). La herencia solo se asocia con un 5 % de los casos”, agregó Raúl Murillo.

Luis Pino concuerda con lo anterior, señalando que “los estilos de vida no saludables, la obesidad, la exposición no protegida a la radiación ultravioleta, el alto consumo de productos cancerígenos como el tabaco y el alcohol, que hacen parte de la vida moderna, son los principales contribuyentes al desarrollo del cáncer”.