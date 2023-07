Canadiense que agredió a policía en El Dorado no aceptó cargos; se expone a pena de 13 años de cárcel

Los hechos se presentaron en la mañana del martes cuando el ciudadano extranjero, que no tenía un tiquete para volar , comenzó a golpear al uniformado en repetidas ocasiones.

En la audiencia de este miércoles, el canadiense tuvo acompañamiento de un traductor oficial y, cuando la fiscal le imputó el cargo por a gresión contra servidor público, no lo aceptó.

Canadiense justificó agresión por hambre y cansancio

El extranjero pidió, varias veces, la posibilidad de hablar en la audiencia para explicar lo que, a su juicio, ocurrió el día anterior en El Dorado. Aseguró que estuvo durante cuatro días en el aeropuerto, que no había comido nada y estaba cansado, lo que habría desencadenado su actuación contra el uniformado.

“Cuando hablo con el defensor, le digo que he estado en el aeropuerto por cuatro días y no había comido y no estaba pensando muy claramente, entonces quiere tener la oportunidad de aclarar varias cosas en la misma audiencia”, explicó el traductor del extranjero.