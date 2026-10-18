La historia del campesino que terminó preso y con una deuda de $600 millones tras un negocio con César Pachón

Daniel (nombre cambiado para proteger su identidad) lleva meses bajo prisión domiciliaria, alejado del oficio al que ha dedicado cerca de 20 años: las instalaciones eléctricas y el montaje de alumbrados navideños. En su casa, rodeado de luces apagadas, espera recuperar su libertad y reconstruir su vida laboral, mientras enfrenta una deuda que, según sus cálculos, supera los $600 millones.
Su historia está relacionada con un contrato de 2017 para instalar alumbrados en el Puente de Boyacá y el Pantano de Vargas, en el que asegura haber puesto su empresa a disposición del político boyacense César Pachón. Según su versión, el acuerdo consistía en que él aportaría la firma y asumiría la parte técnica, mientras Pachón se encargaría de gestionar el negocio y garantizar el pago de los costos operativos y los impuestos.
En una entrevista publicada por la revista Cambio, Daniel reconstruyó cómo terminó respondiendo ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por obligaciones tributarias que, afirma, no le correspondía asumir económicamente. El 11 de septiembre de 2024, un juzgado de Tunja lo condenó por omisión de agente retenedor, después de que la deuda relacionada con el IVA derivara en un proceso penal.