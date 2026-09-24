De la Espriella lideró operativo de seguridad en Cali: “Estamos retomando el corazón de la ciudad”

El presidente Abelardo de la Espriella durante esta semana ha estado atendiendo en diferentes regiones del país temas de seguridad. En la madrugada de este jueves estuvo particularmente en Cali, donde acompañó la “Operación Iron”. “Estamos recuperando el centro cuadra por cuadra”, aseguró el jefe de Estado. Con pantalón caqui y gorra, un atuendo ya recurrente en el mandatario en medio de estos operativos, De la Espriella permaneció durante horas acompañando a las autoridades en los movimientos adelantados en el centro de la ciudad. Lo acompañaron la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro; el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y el ministro de Defensa, Eduardo Mora. Para saber: Solo el 46% de la capacidad militar está disponible para operaciones en Colombia: algunas alertas El mandatario señaló que durante la intervención se realizaron capturas y se incautó mercancía ilegal, drogas y armas. “La Operación Iron marca un momento decisivo para Cali. Estuve durante toda la madrugada acompañando a nuestras autoridades en el corazón de la ciudad y, a esta hora, la operación aún no termina”, afirmó el jefe de Estado.

Además, señaló que las autoridades están interviniendo diferentes puntos del centro de Cali, entre ellos edificaciones, casas y terrenos, con el propósito de recuperar estos espacios para los ciudadanos. “Estamos recuperando el centro cuadra por cuadra, interviniendo edificaciones, casas y terrenos que deben estar al servicio de los caleños y jamás bajo el control de estructuras criminales”, sostuvo. El mandatario sostuvo que los resultados de la operación buscan garantizar que comerciantes, trabajadores y familias puedan desarrollar sus actividades en esta zona de la ciudad con mayor tranquilidad. “Cada resultado significa recuperar espacios donde los ciudadanos tienen derecho a trabajar, transitar y vivir con tranquilidad”, dijo. Y añadió: “El centro les pertenece a los comerciantes que madrugan a levantar sus negocios, a las familias, a los trabajadores y a todos los ciudadanos que quieren recorrer sus calles sin miedo”.

También, De la Espriella destacó el trabajo conjunto de la Fiscalía General de la Nación, la Policía y el Ejército, y aseguró que las autoridades permanecen en terreno. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “Mi reconocimiento a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y al Ejército Nacional. Trabajamos durante toda la madrugada y seguimos en terreno. Esta operación demuestra lo que somos capaces de lograr cuando las instituciones actúan unidas y con determinación”, señaló. El presidente insistió en que la operación todavía no ha terminado y que el objetivo es recuperar estos espacios para los habitantes de Cali. “Estamos retomando el corazón de Cali para devolvérselo a los caleños. Y todavía no terminamos”, concluyó. Le puede interesar: Arde la Costa: Abelardo, con pistola al cinto, enfrenta crisis de seguridad en Santa Marta

¿Cómo continúa Santa Marta?

Esta semana, en la capital del Magdalena, la situación de orden público se recrudeció tras las retaliaciones de Los Pachenca, también conocidos como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, luego de que fuera dado de baja alias Cholo, segundo cabecilla de la estructura criminal, tras el abatimiento de alias Bendito Menor. En menos de 24 horas hubo desmanes, amenazas y videos que circularon por las redes sociales y mostraban cómo este grupo criminal había iniciado un “paro armado”. Posteriormente, el jefe de Estado anunció que se militarizaría la ciudad.

Hoy Santa Marta amaneció diferente. Poco a poco, la ciudad intenta volver a la normalidad. Las calles, que durante los últimos días permanecieron tan vacías rememorando las épocas de la pandemia, comienzan a recuperar el movimiento. El comercio también vuelve a abrir gradualmente, mientras la Fuerza Pública mantiene presencia en puntos clave como el Mercado Público de la ciudad. Así lo reportó la Gobernación del Magdalena. “Nos encontramos en el Mercado Público acompañando a cada uno de los comerciantes a abrir sus establecimientos”, dijo la gobernadora Margarita Guerra hacia las 5:30 de la mañana, mientras recorría el sector en compañía de miembros de la Fuerza Pública. El personal incluye tropas de la Segunda Brigada del Ejército, personal de la Policía Metropolitana y hombres del Gaula para prevenir la extorsión. Lea también: Así intenta Santa Marta volver a la normalidad tras paro armado: “retomen sus actividades y confíen”

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