Cayó red de microtráfico que operaba en bares, discotecas y remataderos de Bogotá: operativo dejó 18 capturados

Una red que distribuía drogas en bares, discotecas y amanecederos de Bogotá fue desarticulada este viernes 20 de marzo tras un operativo que dejó 18 capturados, luego de varios meses de investigación en distintas localidades de la capital. Le puede interesar: Imputan a cuatro personas por el homicidio de Juan Felipe Rincón: Fiscalía revela plan que empezó en TikTok Según las autoridades, la banda identificada como “Los del Sur” expendía marihuana, bazuco, cocaína, 2CB y éxtasis en sectores como la avenida Primero de Mayo, Provivienda y Villa Claudia, en la localidad de Kennedy, tanto en establecimientos como en vía pública.

Los 18 capturados, pertenecientes a la banda criminal de “Los del Sur”. FOTO: Policía Nacional y Secretaría de Seguridad de Bogotá

La investigación también evidenció disputas con otras organizaciones por el control del microtráfico, en medio de las cuales se habrían utilizado artefactos explosivos para intimidar. Por medio de un video, la Secretaría de Seguridad de Bogotá reveló cómo se infiltraron. De acuerdo con el proceso, la droga era transportada desde el barrio México, en Ciudad Bolívar, oculta en cajas de alimentos y movilizada en taxis y motocicletas para evadir controles. Esta generaba rentas criminales cercanas a los 500 millones de pesos mensuales.

En el operativo se realizaron 17 allanamientos en Kennedy, Puente Aranda, Bosa, Engativá y Ciudad Bolívar, que permitieron la captura de 18 personas, 17 por orden judicial y una en flagrancia. Durante los procedimientos se incautaron estupefacientes, armas de fuego, dinero en efectivo y equipos de comunicación. “Tras varios meses de investigación, que incluyeron agentes encubiertos, se identificó su modus operandi, ocultar la droga en techos de amanecederos para evadir los operativos”, detalló la Policía.