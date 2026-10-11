Atención: bus rodó por un abismo en un grave accidente en la vía a Chocó

Un bus de servicio público cayó a un abismo en la vía que comunica a El Carmen de Atrato, Chocó. El accidente ocurrió este domingo 11 de octubre, en inmediaciones del puente del Barbudo, en la pendiente de subida hacia El 12.

Las primeras informaciones dan cuenta de varios heridos que están siendo atendidos por los organismos de socorro. No hay reporte de personas fallecidas.

Las autoridades se desplazaron al lugar del accidente para establecer el número exacto de víctimas y las causas del siniestro.

Noticia en desarrollo...