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Atención: bus rodó por un abismo en un grave accidente en la vía a Chocó

Hay heridos, pero hasta el momento no se reportan fallecidos.

  • Imagen del bus que cayó al abismo en un accidente. Foto: Cortesía ciudadana
    Imagen del bus que cayó al abismo en un accidente. Foto: Cortesía ciudadana
El Colombiano
El Colombiano
hace 48 minutos
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Un bus de servicio público cayó a un abismo en la vía que comunica a El Carmen de Atrato, Chocó. El accidente ocurrió este domingo 11 de octubre, en inmediaciones del puente del Barbudo, en la pendiente de subida hacia El 12.

Las primeras informaciones dan cuenta de varios heridos que están siendo atendidos por los organismos de socorro. No hay reporte de personas fallecidas.

Las autoridades se desplazaron al lugar del accidente para establecer el número exacto de víctimas y las causas del siniestro.

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