No todos los bomberos están de acuerdo...

Después de la publicación de esta nota, un bombero oficial –que prefirió guardar su nombre– se comunicó con la redacción de EL COLOMBIANO para exponer que el denominado “sirenazo” es una aparente defensa política de actual director nacional de Bomberos, director Arbey Hernán Trujillo.

De acuerdo con la fuente, el director cometió un pecado el pasado 2 de noviembre de 2023. Ese día publicó la resolución 468 con la que le arrebató al SENA la posibilidad de que los bomberos se formaran como técnicos y, de esa manera, los obliga a formarse dentro de escuelas privadas.

“Ahora a los bomberos solo podemos formarnos en las escuelas de bomberos privadas de sus amigos, donde cada semestre está alrededor de los cuatro millones de pesos”, aseguró la fuente y añadió que “eliminaron la posibilidad de que todos los bomberos en el país seamos oficiales y convertirnos en la quinta fuerza del país después de la Fuerza Aeroespacial, Armada, Ejército y Policía”.

El bombero oficial también aseguró que el argumento de una reducción de un 25% en el presupuesto de los bomberos es una discusión bizantina porque, explicó, la reducción ocurrió porque el año pasado los bomberos no gastaron todo el dinero que se les había asignado.

“Si los bomberos no invierten, no generan programas de impacto, no adquieren equipos y dejan los recursos en el congelador, lo que hace la administración pública es decir ‘como a ustedes les sobró plata, la pueden devolver y el año entrante (2024) tendrán menos presupuesto”, aseguró.

El bombero oficial también aseguró que el “sirenazo” está programado justo a la misma hora en la que estaría programada la directora entrante Lourdes del Socorro Peña del Valle como un espaldarazo de “los amigos” al saliente director Arbey Hernán Trujillo.