Robos y sicariato a pleno día en Bogotá, ¿qué pasa?

La promesa de una Bogotá más segura para sus habitantes se está diluyendo poco a poco, por cuenta de una serie de crímenes que en las últimas semanas afectaron la percepción de seguridad de los capitalinos.
Los hechos, ocurridos en plena vía pública y difundidos por la prensa y en las redes sociales, dan cuenta de una población vulnerable ante la delincuencia común y las bandas de crimen organizado que pululan en sus localidades.
Tal cual sucedió el pasado lunes en la localidad de Salitre, a las 2:00 p.m. y en plena vía pública, donde ante la vista de todos fue tiroteado Néstor Harry Acosta Leal, quien trabajaba en la Empresa de Acueducto de Bogotá.
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Los asesinos lograron escapar, huyendo en moto por la avenida La Esperanza. Ese mismo día ocurrió otro incidente en la calle 116 con carrera 71B de la localidad de Suba, cuando los ocupantes de una camioneta Mazda roja fueron atracados en un semáforo.
El hecho quedó grabado por la cámara de un vehículo estacionado detrás, desde donde se observó cuando tres hombres armados rodearon el automotor, les apuntaron al conductor y a los pasajeros con armas de fuego y les abrieron las puertas.
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En menos de 30 segundos les arrebataron celulares, billeteras y demás pertenencias. Otro hecho registrado en una cámara de vigilancia fue el atraco a la universitaria y bailarina Luz Ángela Peña, en la noche del pasado fin de semana en una calle del barrio Los Israelitas, en la localidad de Bosa.
Un delincuente la sorprendió con un puñal, y cuando ella se resistió aferrándose a su mochila, le propinó varias cortadas en las extremidades. Luego huyó con el bolso y el dinero de la joven.