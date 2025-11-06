x

Bogotá emitió el primer bono verde internacional de una ciudad en América Latina por $2,3 billones de pesos

Bogotá se convirtió en la primera ciudad de América Latina en emitir un bono verde internacional, una operación financiera destinada exclusivamente a proyectos que cuiden el medioambiente.

  • La operación, apoyada por organismos multilaterales como la CAF y la IFC, busca reducir la huella de carbono a través de obras de transporte limpio en Bogotá. FOTO: COLPRENSA
Colprensa
06 de noviembre de 2025
bookmark

Bogotá emitió su primer bono verde en el mercado internacional, en una operación que alcanzó los 600 millones de dólares, equivalentes a $2,3 billones y registró una alta demanda de $3,1 billones, superando 1,34 veces el monto ofrecido.

La alcaldía de la capital sostuvo que el resultado subraya la “sólida confianza” del mercado internacional en la gestión fiscal del Distrito y su compromiso con la reducción de la huella de carbono de la ciudad.

El bono se estructuró en pesos colombianos para mitigar el riesgo cambiario y sus recursos serán destinados a la financiación de cuatro proyectos estratégicos de transporte limpio con impacto ambiental.

”Es una gran noticia para la ciudad. Es una demostración de la solidez de los números y del manejo que se le da en Bogotá a las finanzas del Distrito. También es una muestra de confianza en nuestra ciudad, una que es líder y que cada vez logra innovar más en la apuesta por la sostenibilidad”, destacó el alcalde Carlos Fernando Galán.

La Secretaria de Hacienda, por su parte, afirmó que la capital “hace historia con la emisión del Bono Verde. La operación fue catalogada por la banca como la más grande registrada por una ciudad en el continente americano y la primera destinada 100% a proyectos verdes. Un logro que reafirma la confianza en las finanzas distritales”.

Del total de la emisión, el 93,4% fue adjudicado a inversionistas internacionales y el restante 6,6% a inversionistas locales. Los proyectos a financiar se alinean con la categoría “transporte limpio” del Marco de Referencia de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles de la ciudad, y aportarán a la “reducción de emisiones de CO2” mediante la incorporación de medios de transporte totalmente eléctricos.

Los recursos obtenidos se destinarán a la segunda línea del Metro, los cables aéreos de San Cristóbal y Potosí y la nueva troncal de Transmilenio de Calle 13.

Dos de los bancos de inversión más reconocidos del mundo, BNP Paribas y Goldman Sachs, participaron como estructuradores y líderes colocadores; mientras que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Corporación Financiera Internacional (IFC) participaron como inversionistas ancla para garantizar la calidad en la estructuración de la emisión.

El alcalde también celebró que la capital del país regresó a los mercados internacionales de capitales después de 18 años y lo hace “para buscar una financiación para proyectos estratégicos de la ciudad que tienen un impacto clave en el medio ambiente y que garantizarán un paso significativo en la sostenibilidad de la ciudad”, que se convirtió en la “primera ciudad de América Latina” en lograr este hito financiero.

Este hecho se enmarca en el Marco de Referencia para la Emisión de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles adoptado por Bogotá en octubre de 2024.

Este instrumento fija los parámetros para la selección y financiación de proyectos del Plan Distrital de Desarrollo 2024–2027 que fortalezcan la sostenibilidad ambiental y social en categorías reconocidas internacionalmente.

El Marco cuenta con una evaluación independiente (Second Party Opinion - SPO) de S&P Global Ratings, que certifica su cumplimiento con los estándares internacionales de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA).

Utilidad para la vida