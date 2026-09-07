A ‘Bendito Menor’ le dieron un entierro de celebridad del crimen en La Guajira, ¿por qué?

Los aires del cementerio de Riohacha se llenaron de olor a plomo y gasolina quemada de moto, anunciando la llegada del féretro de Naín Pérez Toncel, alias Bendito Menor, uno de los peores criminales que ha azotado a La Guajira en los últimos años.
Su despedida, sin embargo, distó mucho del rechazo y la vergüenza social que debería generar un narcotraficante, extorsionista, secuestrador y torturador, entre otros calificativos que coleccionó durante su corta vida el jefe regional de “los Pachenca”, o Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), como le gusta llamarse a su organización ilegal.
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Sus familiares y los miembros de la estructura armada organizaron un funeral masivo, que paralizó un tramo de la Troncal del Caribe y alteró la cotidianidad de la capital guajira.
Pérez Toncel fue dado de baja en una operación policial el pasado 3 de septiembre, cuando unos comandos incursionaron en una casa del barrio Los Olivos, en Riohacha, y lo abalearon. En el hecho también murieron su esposa Rosa Angélica Tarazona (“la Bebecita”) y dos lugartenientes apodados “el Tío” y “Casiloco”.
Los cuerpos fueron llevados a la sede de Medicina Legal en Barranquilla, para su plena identificación, y el domingo se los regresaron a sus familias, que iniciaron la caravana fúnebre por la Troncal, rumbo a la tierra natal del cabecilla.
Al ingresar a Riohacha, se unió una multitud de moteros que paralizó el tráfico por varios minutos. La congestión vial atravesó la urbe de sur a norte, hasta que llegaron al camposanto.
Videos registrados por la comunidad, y por los propios participantes en el evento, mostraron a varios jóvenes haciendo disparos al aire con pistolas y fusiles AK-47, al tiempo que gritaban arengas.
De fondo sonaban corridos prohibidos con letras alusivas a los “Conquistadores de la Sierra”, así como vallenatos con saxofón y tonadas de mariachis.
A pesar de que se exhibieron armas de fuego, la Policía nunca llegó a decomisarlas. Según explicaron fuentes de la Institución, la idea era evitar una tragedia en un evento lleno de civiles iracundos contra los policías.