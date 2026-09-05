Murió Beatriz Ardila Lülle a los 93 años, hermana del empresario Carlos Ardila Lülle

La muerte de Beatriz Ardila Lülle de Beltrán Harker fue conocida este sábado 5 de septiembre. La mujer, hermana del empresario Carlos Ardila Lülle, murió en Bogotá a los 93 años. Nacida en Bucaramanga, mantuvo durante buena parte de su vida vínculos con la vida social de la ciudad y con distintos espacios de Santander. Beatriz Ardila Lülle fue hija de Carlos Julio Ardila Durán, empresario de origen socorrano, y Emma Isabel Lülle. Creció junto a sus hermanos Isabel Ardila Lülle y Carlos Ardila Lülle, quien con el paso de los años desarrolló una trayectoria en el sector empresarial colombiano y estuvo al frente de la Organización Ardila Lülle. En el ámbito familiar, estuvo casada con el empresario Carlos Beltrán Harker, con quien tuvo cinco hijos, quienes le sobreviven junto con los demás integrantes de su familia. Aunque perteneció a una familia vinculada al sector empresarial del país, su vida en Santander también estuvo relacionada con su presencia en diferentes espacios sociales de Bucaramanga. Allí mantuvo vínculos con familias, organizaciones y personas de distintos sectores, una relación que se extendió durante varias décadas.

Su participación en actividades sociales de Santander

Durante los años de expansión empresarial de su hermano Carlos, Beatriz Ardila Lülle lo acompañó y, en diferentes ocasiones, lo representó en actividades y encuentros. También participó en campañas sociales y actividades relacionadas con causas benéficas. Según los recuerdos de personas que compartieron con ella, atendía llamados para respaldar iniciativas de carácter social. Su presencia en estos espacios hizo que mantuviera vínculos durante décadas con diferentes familias, organizaciones y sectores de la sociedad bumanguesa.

Una figura conocida en la sociedad de Bucaramanga

Las personas que la conocieron recuerdan especialmente su manera de relacionarse con los demás. Las reseñas sobre su vida señalan que acostumbraba llamar a las personas por su nombre y que tenía una participación activa en reuniones y encuentros sociales. También era descrita por sus allegados como una persona con facilidad para conversar sobre distintos temas y expresar sus opiniones de manera cuidadosa. Su relación con diferentes sectores de Bucaramanga se mantuvo durante años, en medio de las actividades sociales y de las iniciativas en las que participó. La noticia de su muerte fue recibida con pesar entre familiares, amigos y personas que compartieron con ella en esos espacios.

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El presidente se pronunció por la muerte de Beatriz Ardila Lülle

Tras conocerse el fallecimiento, el presidente se pronunció a través de su red social X y envió un mensaje de condolencias a los familiares y allegados de Beatriz Ardila Lülle. “Mis más sentidas condolencias a la familia Ardila Lülle por el fallecimiento de doña Beatriz Ardila Lülle. En este momento de profundo dolor, les expreso toda mi solidaridad y fortaleza a sus familiares y seres queridos. Que descanse en paz y su memoria permanezca siempre en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de compartir su vida.”

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