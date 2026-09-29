En Colombia se presentan, en promedio, 2 ataques con drones contra la Fuerza Pública al día: esto se sabe de últimos atentados

Dos ataques con drones cargados con explosivos contra la Fuerza Pública se registraron este martes de septiembre en diferentes puntos del país. Los hechos, ocurridos en Cauca y Chocó, dejaron al menos siete policías heridos y obligaron a las autoridades a desplegar operativos de seguridad en las zonas afectadas.

El primer ataque se registró en el sector de Tunía, Cauca, donde explosivos lanzados desde drones fueron dirigidos contra un puesto de vigilancia de la Policía ubicado sobre la vía Panamericana, en inmediaciones de un antiguo peaje.

El atentado dejó seis policías heridos. Uno de ellos fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Popayán, mientras que los otros cinco permanecen en un hospital local con diagnóstico estable.

Por cuenta de este hecho, la vía Panamericana estuvo cerrada entre Santander de Quilichao y Popayán. Las autoridades mantienen el monitoreo de la zona mientras avanzan las labores de seguridad y las investigaciones correspondientes tras el ataque.

De manera preliminar, las autoridades atribuyeron el ataque en Cauca a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco. Por ahora, la situación continúa en desarrollo y se adelantan las verificaciones para establecer las circunstancias del ataque y sus responsables.