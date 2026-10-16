Ataque con drones contra la Policía y Alcaldía de Teruel, en Huila, deja policía herido y causa pánico en la población

Un atentado con drones cargados de explosivos sacudió al municipio de Teruel, en el departamento del Huila. Este ataque armado fue dirigido contra las instalaciones donde operan de manera conjunta la estación de Policía local y la Alcaldía Municipal. Según informes preliminares, este viernes, 16 de octubre, se registraron entre cuatro y cinco detonaciones provocadas por artefactos lanzados desde aeronaves no tripuladas, mientras que al menos un dispositivo adicional no logró detonar. La Policía confirmó en un comunicado que hay un uniformado herido. Además, las explosiones causaron severas averías en las paredes, techos y ventanas del palacio municipal.

La tragedia pudo ser mayor debido a que, según declaraciones del alcalde de Teruel, Germán Morales, se ordenó una evacuación preventiva del personal de la Administración Municipal tras detectarse el vuelo sospechoso de drones en la zona. Con esto, se evitó que empleados públicos resultaran afectados al momento de las explosiones y que por ende solo provocaran daños en la infraestructura. Como respuesta a ese hostigamiento, la Policía Nacional activó un plan candado e inició coordinaciones con la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), la cual desplegó una aeronave para sobrevolar el área, al tiempo que tropas del Ejército Nacional arribaron al municipio para reforzar la seguridad y el esquema de defensa. Lea también | Ataques con drones aumentaron 146 % en 2026: 14 viviendas y tres colegios fueron atacados en cinco meses Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El atentado constituye el octavo ataque con drones explosivos registrado en el departamento del Huila en los últimos dos meses. Además, el hecho ocurre menos de 24 horas después del atentado perpetrado el jueves 15 de octubre contra la estación de Policía de Palermo, que dejó dos policías heridos y requirió la evacuación del palacio municipal de esa localidad. Esta serie de hostigamientos aéreos contra sedes oficiales en la región inició el pasado 7 de agosto de 2026, fecha de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, cuando un ataque similar contra la Alcaldía de Teruel dejó dos civiles heridos por esquirlas. Esta modalidad de terrorismo se ha extendido a municipios como Aipe, Neiva y La Plata.

Las autoridades atribuyen la responsabilidad de esta escalada violenta al Frente Ismael Ruiz, estructura perteneciente al Bloque Central Isaías Pardo del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, y uno de los motivos del ataque correspondería a que Teruel representa un punto estratégico en el noroccidente del Huila, al conectar con corredores viales de la cordillera Central hacia el sur del Tolima y el Cauca. Sobre esto último ya había advertido la Defensoría del Pueblo en julio de 2026 a través de la Alerta Temprana 016, señalando el riesgo por la expansión de este grupo armado en los municipios de Teruel, Palermo, Santa María, Aipe y Neiva. Siga leyendo: Identifican al soldado que murió tras ataque con drones explosivos en Neiva; otro uniformado quedó herido

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