10 policías resultaron heridos tras ataque con drones en la vía Panamericana

La vía Panamericana permanece cerrada entre Cali y Popayán luego de un ataque con explosivos lanzados desde drones contra la Fuerza Pública, registrado este martes 29 de septiembre en inmediaciones del antiguo peaje de Tunía, en jurisdicción del Cauca.
De acuerdo con el reporte preliminar conocido por El País, el hecho dejó al menos 10 uniformados heridos. Las autoridades coordinan el traslado de los policías lesionados hacia centros asistenciales para establecer la gravedad de sus heridas.
El ataque se habría registrado contra un puesto de vigilancia de la Policía ubicado sobre la vía Panamericana, cerca de un antiguo peaje que actualmente no se encuentra en funcionamiento.
Inicialmente, Blu Radio había reportado seis policías heridos. Sin embargo, un nuevo balance preliminar conocido posteriormente elevó la cifra a al menos 10 uniformados lesionados.