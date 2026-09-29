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10 policías resultaron heridos tras ataque con drones en la vía Panamericana

Las autoridades atribuyen inicialmente el hecho a disidencias de las Farc y mantienen un operativo en la zona.

  • FOTO: redes sociales.
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El Colombiano
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hace 2 horas
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La vía Panamericana permanece cerrada entre Cali y Popayán luego de un ataque con explosivos lanzados desde drones contra la Fuerza Pública, registrado este martes 29 de septiembre en inmediaciones del antiguo peaje de Tunía, en jurisdicción del Cauca.

De acuerdo con el reporte preliminar conocido por El País, el hecho dejó al menos 10 uniformados heridos. Las autoridades coordinan el traslado de los policías lesionados hacia centros asistenciales para establecer la gravedad de sus heridas.

El ataque se habría registrado contra un puesto de vigilancia de la Policía ubicado sobre la vía Panamericana, cerca de un antiguo peaje que actualmente no se encuentra en funcionamiento.

Inicialmente, Blu Radio había reportado seis policías heridos. Sin embargo, un nuevo balance preliminar conocido posteriormente elevó la cifra a al menos 10 uniformados lesionados.

Inicialmente, Blu Radio había reportado seis policías heridos. Sin embargo, un nuevo balance preliminar conocido posteriormente elevó la cifra a al menos 10 uniformados lesionados.

¿Cómo está el estado de la vía panamericana?

Por cuenta del ataque, actualmente no hay paso de vehículos entre Santander de Quilichao y Popayán. Las personas que necesitan desplazarse hacia el sur o el centro del país están siendo desviadas por vías alternas de municipios cercanos.

Las autoridades recomendaron evitar el tramo afectado mientras se controla la situación y se mantienen las acciones de seguridad en la zona.

La vía Panamericana es uno de los principales corredores para la movilidad entre Cali, el norte del Cauca y Popayán, por lo que el cierre afecta el tránsito por este sector.

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¿Qué se sabe de los uniformados heridos?

El balance preliminar del ataque es de al menos 10 uniformados heridos, quienes serán trasladados a centros asistenciales para establecer la gravedad de sus lesiones. Por ahora, no se conoce un reporte definitivo sobre su estado de salud.

Tampoco se han entregado detalles oficiales sobre las circunstancias exactas del ataque ni sobre sus responsables. Las autoridades mantienen un operativo en la zona mientras avanzan las labores de atención y seguridad.

El hecho ocurre en medio de la situación de orden público que se registra en diferentes puntos del Cauca. Inicialmente, Blu Radio señaló que el ataque habría sido atribuido a disidencias de las Farc bajo el mando de ‘Iván Mordisco’; sin embargo, El País indicó que aún no existe confirmación oficial sobre los responsables.

Mientras continúan las operaciones, la vía Panamericana permanece afectada y las autoridades deberán informar sobre las condiciones de seguridad y el momento en que podría reabrirse este corredor entre Cali y Popayán.

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