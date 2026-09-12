Ataque terrorista en Huila: tecnología antidron frustró atentado contra tropas del Ejército

El Ejército Nacional denunció un ataque con drones contra soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 26 Cacique Pigoanza, perteneciente a la Novena Brigada, mientras realizaban labores de presencia institucional y seguridad en la vereda Gallego, municipio de La Plata (Huila). Según la institución, las aeronaves no tripuladas lanzaron dos granadas contra las tropas. La amenaza fue detectada mediante equipos antidron UAS Detector, lo que permitió a los uniformados activar las medidas de protección y responder oportunamente.

El Ejército informó que no hubo militares ni civiles heridos como consecuencia del ataque. Puede leer: Nuevo ataque con drones en el Cauca: seis soldados resultaron heridos

Ejército rechazó el ataque y cuestionó el riesgo para civiles

La institución rechazó la acción y señaló que este tipo de ataques ponen en riesgo tanto a los integrantes de la Fuerza Pública como a la población civil. También indicó que estas acciones constituyen una infracción a las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

El ataque no estaba dirigido a la caravana del gobernador

El Ejército aclaró además que la comitiva del gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, no fue atacada, después de que surgieran versiones que relacionaban el hecho con el desplazamiento del mandatario. De acuerdo con la información oficial, el esquema de seguridad del gobernador había pasado por el sector aproximadamente 15 minutos antes de que se produjera la ofensiva contra los soldados. Entérese: Ataques de disidencias con drones y hostigamientos armados golpean al Cauca

Novena Brigada mantiene operaciones en Huila

Tras el hecho, las operaciones de control territorial permanecen reforzadas en el sector. La Novena Brigada informó que continuará con las operaciones militares y el fortalecimiento de las medidas de seguridad en los 37 municipios del Huila, con el objetivo de enfrentar las amenazas y proteger a la población del departamento.

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