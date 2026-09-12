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Nuevo ataque con drones en el Cauca: seis soldados resultaron heridos

Los militares fueron evacuados en helicóptero hacia Cali para recibir atención médica. El hecho ocurre en medio de las operaciones militares desplegadas en el Cauca contra estructuras de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco.

  • Durante los últimos meses, grupos armados ilegales han utilizado drones con cargas explosivas para atacar posiciones militares y policiales, una modalidad que permite realizar acciones a distancia contra las tropas. Foto: El Colombiano
    Durante los últimos meses, grupos armados ilegales han utilizado drones con cargas explosivas para atacar posiciones militares y policiales, una modalidad que permite realizar acciones a distancia contra las tropas. Foto: El Colombiano
El Colombiano
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hace 3 horas
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Seis soldados resultaron heridos durante un ataque con drones en inmediaciones de la vereda El Socorro, zona rural de Caldono, Cauca, mientras adelantaban labores operacionales.

Según información preliminar, hacia las 10:40 de la noche de este viernes 11 de septiembre los uniformados solicitaron apoyo luego de ser atacados con artefactos explosivos improvisados (AEI) lanzados desde drones Mavic 4 Pro.

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El sector está ubicado aproximadamente a 60 minutos del casco urbano de Caldono.

Los militares afectados fueron el cabo segundo Cristian Camilo Hoyos Paipa y los soldados profesionales Andrés Felipe Caicedo Angulo, Juan Camilo Gutiérrez Buelvas, Édgar Daniel Báez Rodríguez, José Miguel Izquierdo Castro y Germán David Jaraba Cárdenas.

Militares fueron evacuados hacia Cali

Tras el ataque se activó un operativo para evacuar a los uniformados. Los seis militares fueron extraídos por vía helicoportada y trasladados hacia Cali, donde, de acuerdo con la información preliminar, recibirían atención médica en la Clínica Valle del Lili.

Entérese: ¿Tropas, drones o inteligencia? Lo que implica el Escudo de las Américas para Colombia

El Ejército Nacional aún deberá entregar un reporte oficial sobre lo ocurrido y el estado de salud de los militares.

Investigan a disidencias por el ataque

La zona registra presencia de estructuras armadas ilegales, entre ellas el frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, señalado preliminarmente como responsable del ataque.

El hecho ocurre en medio de las operaciones militares desplegadas en el Cauca contra estructuras de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque, sus móviles y los responsables.

Drones con explosivos aumentan la amenaza en Cauca

El ataque evidencia la compleja situación de seguridad que enfrentan las comunidades y la Fuerza Pública en sectores rurales del norte del Cauca.

Durante los últimos meses, grupos armados ilegales han utilizado drones con cargas explosivas para atacar posiciones militares y policiales, una modalidad que permite realizar acciones a distancia contra las tropas.

Las autoridades continuarán con las verificaciones para determinar la responsabilidad de la estructura que habría participado en este nuevo ataque.

Drones con explosivos aumentan la amenaza en Cauca

El ataque evidencia la compleja situación de seguridad que enfrentan las comunidades y la Fuerza Pública en sectores rurales del norte del Cauca.

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Durante los últimos meses, grupos armados ilegales han utilizado drones con cargas explosivas para atacar posiciones militares y policiales, una modalidad que permite realizar acciones a distancia contra las tropas.

Las autoridades continuarán con las verificaciones para determinar la responsabilidad de la estructura que habría participado en este nuevo ataque.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué grupo armado opera en Caldono y es señalado por el ataque con drones?
El frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc es señalado preliminarmente por las autoridades como el responsable del ataque, en una zona donde operan estructuras armadas ilegales contra las que la Fuerza Pública despliega operaciones ofensivas.
¿Cuál es la clínica a la que fueron trasladados los militares heridos y cuál es su estado de salud oficial?
Los seis uniformados fueron trasladados por vía helicoportada a la Clínica Valle del Lili en Cali para recibir atención médica, aunque la noticia señala que el Ejército Nacional aún debe entregar un reporte oficial detallado sobre el estado de salud de cada uno de los afectados.
¿Qué tipo de tecnología utilizaron los atacantes y cómo operó la modalidad según el reporte preliminar?
Los agresores utilizaron drones del modelo Mavic 4 Pro para lanzar artefactos explosivos improvisados contra los uniformados hacia las 10:40 de la noche en la vereda El Socorro, una modalidad a distancia que los grupos armados han incrementado en los últimos meses en el norte del Cauca.

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