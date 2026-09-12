Nuevo ataque con drones en el Cauca: seis soldados resultaron heridos

Seis soldados resultaron heridos durante un ataque con drones en inmediaciones de la vereda El Socorro, zona rural de Caldono, Cauca, mientras adelantaban labores operacionales.
Según información preliminar, hacia las 10:40 de la noche de este viernes 11 de septiembre los uniformados solicitaron apoyo luego de ser atacados con artefactos explosivos improvisados (AEI) lanzados desde drones Mavic 4 Pro.
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El sector está ubicado aproximadamente a 60 minutos del casco urbano de Caldono.
Los militares afectados fueron el cabo segundo Cristian Camilo Hoyos Paipa y los soldados profesionales Andrés Felipe Caicedo Angulo, Juan Camilo Gutiérrez Buelvas, Édgar Daniel Báez Rodríguez, José Miguel Izquierdo Castro y Germán David Jaraba Cárdenas.