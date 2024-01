Lea aquí: Procuraduría sancionó por 15 años a la excongresista Argenis Velásquez por pagar para no ser capturada

Galán tomó juramento a 25 secretarios que lo acompañarán en la administración de diversas entidades. Lo más notable es que de los 26 altos funcionarios nombrados, la mitad son mujeres

Insistió que el suyo será un gobierno en la calle, por lo que le pidió a sus secretarios que entre lo que más puedan escuchen y den soluciones a la gente. “Bogotanos y bogotanas: tienen mi palabra. No vamos a descansar hasta que cumplamos estos compromisos y todos volvamos a sentirnos orgullosos de nuestra ciudad, una ciudad que avanza, que mira al mundo sin complejos y que transforma sus viejas frustraciones en ilusiones nuevas. No les puedo prometer lo imposible, pero sí me comprometo a siempre hablarles con la verdad, a gobernar con transparencia, a rodearme de expertos que me ayuden y me critiquen, y que quieran, por encima de cualquier cosa, cambiarle la vida a Bogotá”.