Así funcionará el Fondo Milagro: detalles del contrato para la reconstrucción dos meses después del terremoto

El Gobierno empezó a poner en marcha el Fondo Milagro, se trata de un patrimonio autónomo que, en términos simples, es un mecanismo creado para centralizar y ejecutar los recursos destinados a atender la emergencia y avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
El Ministerio de Hacienda oficializó la contratación de la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior, Fiducoldex, para constituir y administrar el patrimonio autónomo. El contrato establece las reglas con las que funcionará el Fondo, que en una primera etapa tendrá recursos por alrededor de $1 billón.