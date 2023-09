Según explica la Unidad de Restitución de Tierras, en unas de sus cartillas informativas, se trata de “un derecho que tienen las víctimas a que se les devuelva su predio, cuando éste fue despojado o abandonado a causa del conflicto armado. La restitución no depende de si quien reclama tiene títulos o no. La ley de Víctimas no sólo busca devolver la tierra con su respectivo título de propiedad, sino también mejorar sus condiciones socioeconómicas para una vida más digna”.

Las personas que tienen derecho a invocar esta protección estatal son, en consecuencia, “las propietarias o poseedoras de predios o explotadoras de baldíos que hayan sido o sean víctimas del despojo o abandono forzado de sus tierras a causa del conflicto armado, desde el 1 de enero de 1991 hasta el 10 de junio de 2021”.