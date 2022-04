Sin las presiones políticas que atravesaron el año pasado la movilización social pero con varios desencuentros y posiciones entre figuras de la política colombiana que buscaron sacar réditos en época electoral, se desarrolló una jornada más de protestas en las principales ciudades de Colombia en conmemoración de la jornada que se realizó hace un año.

El primer reclamo se dio en un cruce de opiniones entre el senador Wilson Arias y la recién elegida congresista por el Pacto Histórico, Susana Boreal. Arias hizo hincapié en que ni el Comité del Paro ni ninguna central convocó a manifestaciones el día de ayer y, por el contrario, indicó que se trataría de una trampa del Gobierno, razón por la cual no se debería dar papaya.

“Ni el Comité del Paro, ni ninguna central tiene programado este 28 de abril hacer manifestaciones. Ni en Bogotá, Cali, ni en ningún lugar. Repito, no se está convocando a Paro este 28A, ni en ninguna fecha. La convocatoria que circula es una fake news para afectar elecciones”, expresó el congresista, y agrego que cualquier acto violento sería usado por la derecha para acusar a Gustavo Petro y afectar las elecciones.

Ante esta posición, Susana Boreal le respondió que “el paro no le pertenece a ninguna central ni al Comité del Paro. Le pertenece a la ciudadanía, a cada uno de los jóvenes que salen a protestar por nuestros derechos”, expresó que saldría a marchar e invitó a Arias a que lo hiciera.

Publicidad

Pero el cruce de acusaciones también llegó desde candidatos presidenciales como Enrique Gómez, quien expresó que otro paro “es parte de la campaña presidencial del aspirante a tirano en la que envían a sus fuerzas de choque y terrorismo urbano para amedrentar a los buenos ciudadanos. Recuerden que esto no es nuevo...”.

La respuesta de la izquierda no se hizo esperar, y el senador Gustavo Bolívar devolvió el dardo a Gómez y señaló que esta jornada de protestas sería una estrategia de la derecha para “reencender la chispa del estallido social y culparnos de lo que pase. No caigo en la trampa. Me quedo en casa”.