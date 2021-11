"No responderemos por quienes se atrevan a desafiarnos, no respondemos por muertes, desapariciones o quemas de carros, no queremos ver a nadie transitando desde La Paz a El Retorno", se lee en el panfleto.

El coronel Ángel Alexander Galvis, comandante de la Policía en ese departamento, indicó que se está investigando la veracidad de las amenazas de dicho panfleto y si esto coinciden con el triple homicidio.

La Gobernación del Guaviare ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien de información sobre los autores del crimen.