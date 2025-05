Radican debate de moción de censura contra Benedetti y la directora del Dapre por denuncias de exministra de Justicia

“Sacaron a una persona, que además no traje yo, él ya estaba allí y conocía bien el sector. Lo sacaron, no sé por qué. En estos momentos, en esa área tan importante no hay un titular con la capacidad y conocimiento para manejar la USPEC”, había dicho Buitrago.

Entérese: Benedetti saca la bandera blanca: invita a Laura Sarabia a “bajar las armas y empezar a trabajar por el país”

Otro de los puntos que deberán aclarar Benedetti y Rodríguez es de las aparentes llamadas que hicieron al Ministerio de Justicia para trasladar algunos presos con un interés particular. En este punto también están salpicados la senadora Isabel Zuleta y el consejero comisionado de paz, Otty Patiño.

También deberán responder por la injerencia para la exportación de cloruro de calcio dihidratado a Cuba, una sustancia que es controlada en Colombia.

El último hecho por el que deberán responder es por la designación de un ministro encargado mientras Buitrago cumplía con una visita oficial a Washington.