El exembajador Armando Benedetti llegó hasta la Corte Suprema de Justicia para rendir indagatoria por el caso en su contra por presunta corrupción en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). Antes de ingresar, explicó que fueron razones de salud las que lo llevaron a solicitar el aplazamiento de la audiencia el viernes pasado.

“El sábado me extirparon un pólipo cancerígeno. Por esa razón pedí a la magistrada Lombana que se aplazara la diligencia y lo hizo de viernes a lunes, cuando todavía me encuentro convaleciente”, explicó el también exsenador Benedetti a los medios de comunicación.

Es que la indagación estaba programada para el pasado viernes, sin embargo, el exfuncionario solicitó aplazamiento y se lo concedieron para la mañana de este lunes 30 de octubre. Benedetti aseguró que no se ha recuperado y que la magistrada que lleva el caso lo odia.

“Yo le pedí a la magistrada Cristina Lombana que me diera un plazo de al menos 72 horas y no lo quiso hacer. El médico me dijo que tenía que estar tres o cuatro días acostado y no llevo ni dos y estoy aquí parado”, añadió Benedetti.