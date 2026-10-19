Benedetti asegura que se quedó sin esquema de seguridad: dice que fue tras choque en redes con De la Espriella

Armando Benedetti, ministro del Interior en el gobierno de Gustavo Petro, denunció este lunes que le retiraron el esquema de protección a él y a su familia. El anuncio se conoció después de un enfrentamiento público con el presidente Abelardo de la Espriella, a quien responsabilizó por cualquier hecho que pueda afectar su seguridad.
EL COLOMBIANO conoció por fuentes de la Unidad Nacional de Protección que efectivamente fue retirado el esquema de protección del exministro, pero no habrá declaraciones oficiales al respecto.
Según Benedetti, el retiro se hizo efectivo sin que se hubieran resuelto los recursos legales y sin una nueva evaluación de las amenazas en su contra.
“Sin que se hayan resuelto los recursos de ley y sin hacer un nuevo estudio de riesgo (que hace dos meses fue calificado como extraordinario), se acaba de hacer efectivo el retiro del esquema de protección mío y de mi familia”, escribió el exfuncionario.