Archivan proceso de revocatoria contra la alcaldesa de La Mesa, Cundinamarca, por falta de firmas

La revocatoria de mandato impulsada contra la alcaldesa de La Mesa,Cundinamarca, Laura Londoño Rodríguez, llegó a su fin sin alcanzar el respaldo ciudadano necesario para continuar su trámite. El comité promotor desistió formalmente de la iniciativa y solicitó a las autoridades electorales el archivo del proceso apenas tres días antes de que venciera el plazo para la entrega de firmas.
De acuerdo con la normativa vigente, los promotores contaban con seis meses para recolectar al menos 1.202 firmas válidas de ciudadanos habilitados para votar en el municipio. Esta cifra equivalía al 30% de los votos obtenidos por la mandataria en las elecciones territoriales de 2023 y constituía el requisito mínimo para que la solicitud pudiera avanzar a una siguiente etapa.
La recolección de apoyos es considerada el primer filtro democrático dentro de los procesos de revocatoria de mandato, pues busca demostrar que existe un respaldo ciudadano suficiente para activar un mecanismo que implica la movilización de recursos institucionales y la eventual convocatoria de una jornada electoral.