Los antecedentes de Yahir Acuña que están en el centro de la confrontación con el presidente De la Espriella

La confrontación entre el presidente Abelardo de la Espriella y el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, escaló públicamente el pasado 3 de octubre, durante un acto oficial en la capital de Sucre, luego de que el jefe de Estado cuestionara al mandatario local por sus antecedentes judiciales y administrativos. En su intervención, De la Espriella afirmó que Acuña tiene “13 procesos por corrupción” y advirtió que su Gobierno utilizará los mecanismos legales e institucionales para proteger los recursos públicos destinados al municipio.

Las declaraciones del presidente reavivaron una serie de episodios que han acompañado la carrera política de Acuña desde sus primeros cargos públicos. Entre ellos están investigaciones por presuntos vínculos con organizaciones ilegales, cuestionamientos relacionados con contratación pública, un episodio electoral ocurrido en 2015 y una indagación de la Procuraduría relacionada con un video sobre el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Acuña, por su parte, respondió mediante un video de más de 12 minutos en el que cuestionó los señalamientos del presidente. El alcalde aseguró que el material relacionado con el PAE fue editado y manipulado y dijo que no acepta que se le convierta en un “falso positivo”. También sostuvo que no se considera enemigo de la Casa de Nariño y defendió la coordinación entre el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales.

El video del PAE que volvió a generar cuestionamientos

Uno de los asuntos más recientes que está en el centro de la controversia es un video en el que se escucha a Acuña hablar sobre cifras relacionadas con el PAE y supuestos márgenes de dinero. En el material audiovisual se escucha: “Mira cómo se roba: 2.000 millones de utilidad desde el día cero, 2.000 barras más los intereses. 1.000 millones que me deja a mí para el pago de nómina y no sé qué. Yo le dije: ‘Dame siquiera algo’. A partir del mes de julio, lo que yo facturo apenas se va a presentar porque la seguridad social son 800 millones. Entonces, como entra con 2.000 barras, más los 1.000 que me quedan a mí, son 3.500; y pongamos que la factura valga 8.000: quedan 4.500 de abono a la deuda”, se escucha. La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar para establecer si en esos hechos podían existir irregularidades relacionadas con recursos públicos. Acuña ha sostenido que la grabación fue editada y manipulada digitalmente. El PAE de Sincelejo ya había enfrentado dificultades en 2026. En abril, el Ministerio de Educación, a través de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA), llegó a un acuerdo con la Alcaldía para garantizar la continuidad del servicio después de una suspensión temporal relacionada con dificultades en los pagos. El acuerdo contempló giros durante abril y mayo y compromisos de la administración municipal para mantener la cobertura durante el calendario escolar y normalizar obligaciones pendientes. En ese momento, Acuña manifestó que la meta era garantizar la prestación del programa durante los 180 días del año escolar.

Perfil de Yahir Acuña: un político con más de dos décadas de trayectoria

Yahir Acuña nació en Sincelejo y estudió Ingeniería Agropecuaria en la Universidad de Sucre. Antes de llegar a cargos de elección popular fue líder estudiantil y, según investigaciones periodísticas citadas en su trayectoria, también trabajó como mototaxista. Su carrera electoral pasó por diferentes escenarios de la política sucreña. Fue concejal de Sincelejo, diputado de Sucre, representante a la Cámara y posteriormente llegó a la Alcaldía de la capital del departamento.

Durante ese recorrido construyó alianzas políticas con dirigentes de la región y también fue mencionado en investigaciones relacionadas con posibles vínculos con estructuras armadas ilegales. Sin embargo, no todos esos procesos terminaron en decisiones adversas. Uno de los casos que se extendió durante varios años estuvo relacionado con supuestos nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En 2025, la Fiscalía General de la Nación decidió precluir esa investigación al considerar que no existían pruebas directas, serias o consistentes que permitieran establecer su vínculo con esa organización. La decisión quedó en firme y Acuña no tiene una condena por esos hechos. Otro expediente corresponde a una investigación de la Corte Suprema de Justicia por presuntos vínculos con la organización criminal Los Rastrojos Costeños. El proceso se fundamentó, entre otros elementos, en testimonios de antiguos integrantes de esa estructura. En febrero de 2025, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Suprema cerrar la investigación, argumentando que había contradicciones en los testimonios y que no existían elementos suficientes para respaldar las acusaciones. Acuña ha negado cualquier relación con grupos armados ilegales y ha sostenido que estos señalamientos hacen parte de una persecución política.

Presunta compra de votos: El dinero en efectivo antes de las elecciones de 2015

Uno de los episodios que más atención recibió durante la trayectoria política de Acuña ocurrió en octubre de 2015, cuando la Policía interceptó un vehículo en la vía entre Corozal y Sincelejo que transportaba 500 millones de pesos en efectivo. El procedimiento ocurrió dos días antes de las elecciones en las que Milene Jarava, entonces esposa de Acuña, aspiraba a la Gobernación de Sucre.

El dirigente sostuvo que el dinero correspondía a una operación de compraventa de bienes inmuebles. Sin embargo, la Fiscalía encontró que las escrituras presentadas para justificar los recursos tenían fecha del 24 de octubre, es decir, un día después de la incautación. A partir del caso se realizaron diligencias en la Notaría Tercera de Sincelejo y la Notaría Única de Corozal para establecer cómo habían sido elaborados los documentos. La situación también generó cuestionamientos de sectores políticos y de la Misión de Observación Electoral (MOE), que advirtieron sobre la posibilidad de que el dinero pudiera estar relacionado con actividades de compra de votos.

Regalías, contratos y cuestionamientos administrativos

Los cuestionamientos alrededor de la gestión de recursos públicos también aparecen en episodios relacionados con proyectos de infraestructura y decisiones administrativas en Sucre. Entre los casos mencionados en su trayectoria están: 1. Patios Productivos y erosión costera: Acuña estuvo relacionado con gestiones para proyectos de recuperación de playas en Coveñas, entre ellos un contrato por 17.000 millones de pesos. En 2019, la Contraloría imputó responsabilidad fiscal por 7.639 millones de pesos a la entonces alcaldesa de Coveñas, Olga Lucía Carta, por giros de regalías sin soporte hacia la Corporación Amigos de mi Barrio para obras que no fueron ejecutadas. 2. Sobretasa bomberil y fiestas locales: el entonces secretario de Gobierno, Mario Yeneris, cuestionó la destinación de cerca de 7.000 millones de pesos provenientes de la sobretasa bomberil. También denunció presuntos sobrecostos en las Fiestas del 20 de Enero, cuyo presupuesto habría pasado de 800 millones a 4.000 millones de pesos durante la administración de Acuña. 3. Desvinculación de empleados: el Ministerio del Trabajo y el Tribunal Administrativo de Sucre han conocido actuaciones y demandas relacionadas con la salida de 287 trabajadores de la Alcaldía de Sincelejo. Estos episodios hacen parte del conjunto de antecedentes administrativos y políticos que ahora vuelven a ser mencionados en medio del enfrentamiento entre el alcalde y el presidente.

Los nombres que marcaron su carrera política

La trayectoria de Acuña también ha estado relacionada con dirigentes de la política sucreña que posteriormente enfrentaron procesos judiciales o condenas. Entre ellos aparecen: -Salvador Arana: exgobernador de Sucre condenado por paramilitarismo y por el homicidio de Eudaldo Díaz, exalcalde de El Roble. Acuña ha negado que Arana haya sido su padrino político, aunque en el departamento se le ha señalado de haber tenido influencia en sus primeros pasos electorales. -Enilce López, ‘La Gata’: empresaria del sector de apuestas que fue condenada por homicidio y señalada por sus vínculos con las AUC.

-Luis Alberto ‘El Tuerto’ Gil: fundador de Opción Ciudadana, colectividad con la que Acuña llegó a la Cámara de Representantes en 2014. La relación política con distintos sectores de la región ha sido uno de los elementos recurrentes en las controversias alrededor del alcalde, aunque cada señalamiento debe diferenciarse de las decisiones judiciales adoptadas en los respectivos procesos.

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El permiso para viajar al Mundial de 2026

Otro episodio reciente que generó críticas fue la autorización concedida a Acuña para ausentarse de Sincelejo durante casi un mes y viajar al exterior con motivo del Mundial de Fútbol de 2026. El Concejo de Sincelejo aprobó el permiso para el periodo comprendido entre el 2 de junio y el 1 de julio. Según explicó el alcalde, el viaje respondió a una invitación de la Liga de Fútbol de Sucre para participar en una “misión internacional de observación, aprendizaje e intercambio de experiencias” relacionada con la organización de eventos deportivos.

Acuña argumentó que buscaba conocer experiencias metodológicas, logísticas, organizacionales e institucionales que pudieran servir como referencia para futuros proyectos en la ciudad. También aseguró que los gastos no serían asumidos por la Alcaldía, sino por los organizadores de la invitación. La duración del permiso generó cuestionamientos de sectores que pidieron conocer cuáles serían los beneficios concretos para Sincelejo.

La mención al padre del presidente y su respuesta

La disputa entre De La Espriella y Acuña también involucró al padre del presidente. En el video con el que respondió al jefe de Estado, el alcalde le pidió que “no lo perfile ni maltrate” y le sugirió que podía preguntarle “a su padre” por él y por “lo que ha pasado en Sincelejo”. Ante esa referencia, Abelardo de la Espriella Juris publicó un video en su cuenta de Instagram en el que explicó que conocía a Acuña desde hacía varios años por su relación de vecindad en Coveñas. El padre del presidente aseguró que Acuña le había manifestado su intención de respaldar la candidatura presidencial de su hijo. Según relató, posteriormente consultó el asunto con Abelardo De La Espriella, quien habría desautorizado cualquier acercamiento. “Me mandó a decir que quería reunirse conmigo, como somos conocidos desde hace mucho tiempo. Yo me dirigí a su apartamento, donde me recibió cordialmente y me dijo que estaba en disposición de apoyar la candidatura de Abelardo a la presidencia de la República”, dijo. Después, según su versión, el hoy presidente se enteró del encuentro y rechazó el respaldo. “Le dije que iba a consultar con Abelardo y nos reuníamos nuevamente. Posteriormente, no sé por qué medios, Abelardo De La Espriella, el hoy presidente, se enteró de esa reunión y la desautorizó. Me dijo que no quería el apoyo de Yahir”, contó. El padre del mandatario explicó que, ante esa decisión, optó por no continuar la comunicación con el alcalde. “A mí me dio realmente pena decirle a Yahir que no nos apoyara y sencillamente no me comuniqué con él de nuevo durante toda la campaña. Esa es la verdad de todo el asunto”, agregó.

Así respondió Yahir Acuña al presidente

Después de las declaraciones del jefe de Estado en Sincelejo, el alcalde publicó una respuesta en video en la que cuestionó los señalamientos y recordó que, meses antes, De la Espriella había hecho comentarios favorables sobre los indicadores de seguridad de la ciudad. Acuña también insistió en que el video relacionado con el PAE había sido manipulado y cuestionó que se utilizaran investigaciones y denuncias en su contra para señalarlo públicamente. El alcalde afirmó que no pretende enfrentarse al Gobierno Nacional y planteó la necesidad de conservar la coordinación institucional entre la Presidencia y la Alcaldía. La disputa deja nuevamente bajo escrutinio la trayectoria de un dirigente que ha ocupado distintos cargos de elección popular en Sucre y que, al mismo tiempo, ha enfrentado investigaciones y cuestionamientos de distinta naturaleza. En algunos casos, como el expediente relacionado con las AUC, las autoridades archivaron las actuaciones; en otros, como la indagación sobre el PAE y la investigación mencionada ante la Corte Suprema, los señalamientos han continuado en el escenario público. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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